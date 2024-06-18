Сколько стоит ремонт Chery Tiggo 4 Pro после аварии

В «восстановительный» набор, стоимость которого рассчитали эксперты сервиса Fit Service, вошли крупные детали, чаще всего страдающие при авариях. По данным специалистов, стоимость полного набора таких деталей на сегодняшний день составляет 199 200 рублей. Стоимость кроссовера, который доступен только в юбилейной версии 18 Years Edition, составляет минимум 2 120 000 рублей без скидок. То есть за ремонт придется выложить около 10 процентов от цены.

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Согласно подсчетам Fit Service, во внушительные 71 500 рублей обойдется передняя фара Tiggo 4 Pro. На втором месте по дороговизне — лобовое стекло за 48 100, на третьем — передний бампер за 19 800. Решетка радиатора стоит 18 900 рублей, капот — 18 000, а задний бампер и переднее крыло — 12 700 и 10 200 рублей соответственно.

Также в сервисе подсчитали цену деталей, которые чаще всего приходится менять при обслуживании кроссовера. Аккумулятор оценили в 7500 рублей, передние тормозные колодки — в 800 рублей, задние — в 400.

Также в списке тормозные диски (3000 рублей), рулевой наконечник (2200 рублей), рулевая тяга (4100 рублей), передняя (1200 рублей) и задняя (4500 рублей) ступицы. Тяга стабилизатора обойдется в 500 рублей.

По итогам мая самый дешевый кроссовер Chery занял пятое место в списке популярных легковушек в России. Он разошелся в количестве 4256 единиц. С запчастями для Tiggo 4 Pro проблем нет, говорят аналитики, а вот с наличием деталей для редких китайских моделей все не так просто. Сообщалось, что владельцам Zeekr, FAW, BYD приходится ждать поставок месяцами.