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Составлен рейтинг лучших компактных автомобилей с пробегом

Хэтчбеки Ford Fiesta, Skoda Fabia и Volkswagen Polo вошли в тройку лучших подержанных компактных автомобилей стоимостью ниже 10 тысяч фунтов стерлингов (1 103 500 рублей). Их рейтинг составили аналитики британского издания Whatcar.com.

Составлен рейтинг лучших компактных автомобилей с пробегом
© Lenta.ru

Авторы рейтинга отметили хорошую управляемость и надежный двигатель Ford Fiesta. Однако есть и минусы: салон оказался менее просторным, чем у конкурентов, а отделка выполнена дешевым пластиком. Как пишет издание Autonews, в России модель этой машины 2019 года с пробегом 100 тысяч километров можно приобрести за 1,2 миллиона рублей.

Чешский хэтчбек Skoda Fabia похвалили за комфортный и просторный салон, хорошую управляемость и удобную мультимедийную систему. Однако эксперты остались недовольны его системами безопасности и некомфортной ездой на низких скоростях. В России Skoda Fabia 2014 года с пробегом 155 тысяч километров стоит 715 тысяч рублей.

Сильными сторонами хэтчбека Volkswagen Polo назвали шумоизоляцию и просторный салон, однако есть вопросы к надежности машины и ее небезупречному мотору. В Москве Volkswagen Polo 2021 года выпуска с пробегом 31 тысяча километров продается за 1,6 миллиона рублей.

Также в рейтинг включили такие автомобили, как Suzuki Swift, Dacia Sandero, Honda Jazz, Mini Hatch, Seat Ibiza, Renault Clio и Toyota Yaris.

В России по итогам первых четырех месяцев 2024 года самой востребованной машиной с пробегом стала Lada-2107. В январе-апреле ее перепродали почти 40 тысяч раз. Кроме того, очень популярна еще одна российская модель — хэтчбек Lada-2114 «Самара-2», которую перепродали больше 38 тысяч раз. В тройку лидеров также попал автомобиль Kia Rio (34,7 тысячи сделок).

В Национальном автомобильном союзе заявили, что автомобили с пробегом в РФ уже подорожали на 10-30 процентов и их цены продолжат расти. Подержанные автомобили стоят все больше из-за повышения утилизационного сбора.

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