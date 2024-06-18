Компактные, с надежными моторами: лучшие доступные авто с пробегом

Рейтинг самых лучших компактных автомобилей составили эксперты британского издания Whatcar.com. В перечень вошли авто с пробегом, которые на местном рынке стоят дешевле 10 000 фунтов. Все эти машины продаются и в России. На первом месте хэтчбек Ford Fiesta.

Эксперты отметили отличную управляемость автомобиля, практичность. У модели имеется широкий набор водительских ассистентов, а двигатели отличаются надежностью. Эксперты советуют обратить особо внимание на машины 2019 года выпуска. В России можно с легкостью купить подержанный Ford Fiesta. Так, в одном из столичных салонов модель 2019 года с пробегом в 100 тыс. км стоит 1,2 млн руб.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л.с. Вторую строчку в рейтинге занял чешский хэтчбек Skoda Fabia. Эксперты советуют обратить внимание на модель 2021 года с 1,0-литровым двигателем. Найти такой автомобиль в продаже в России оказалось довольно трудно.

Самым свежим Skoda Fabia оказался хэтчбек 2014 года с пробегом в 155 тыс. км. за 715 тыс. руб. К основным плюсам машины эксперты отнесли комфортный и просторный салон: хорошую управляемость, удобную мультимедийную систему. На третьей позиции хэтчбек Volkswagen Polo, а именно модель, выпущенная не позднее 2018 года, с бензиновым турбомотором. В одном из автосалонов Москвы продается Polo 2021 года за 1,6 млн руб. Среди главных плюсов отличная шумоизоляция, просторный салон. Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене. Источник: Autonews.ru