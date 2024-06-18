Эксперт рассказал, машины из каких стран чаще "разворачивают" в МРЭО ГИБДД

Чаще всего Госавтоинспекция отказывает в регистрации автомобилей, ввезенных в рамках параллельного импорта из Киргизии, Казахстана и Армении. Об этом говорится в исследовании транспортной компании ГТК-Авто, предоставленном «Газете.Ru».

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«На сегодня ежемесячно в России продается около 10-15 тыс. автомобилей, проданных в рамках параллельного импорта. При этом 45% покупателей нового автомобиля в сегменте «люкс» и 80% в сегменте масс-маркет готовы были пойти на риски, связанные с отказом регистрации автомобиля в России. Согласно статистике, чаще всего проблемные автомобили шли из Киргизии (50%), Казахстана (40%) и Армении (10%)», — говорится в сообщении.



По данным компании, 91% всех проблемных авто были куплены у физических лиц. При этом несмотря на готовность идти на риск, 95% покупателей не подозревали о возможности блокировки регистрации машины в МРЭО ГИБДД РФ.