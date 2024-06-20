Новый недорогой Kia добрался до России

Дилеры привезли в РФ из Китая седаны Kia K3 (Cerato) 2024 года выпуска по схеме параллельного импорта.

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Без скидок автомобиль стоит 2,5 млн рублей, но если оформить кредит, страховку или сдать старую машину в трейд-ин, то можно получить дисконт 600 тыс. руб. То есть стоимость авто составит 1,9 млн рублей, при этом дилер дает на автомобили двухлетнюю гарантию. Kia K3 оснащен 116-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором и вариатором.

Автомобиль способен разгоняться до 190 км/ч. Среди опций климат-контроль, камера заднего вида и дисплей мультимедийной системы. Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.