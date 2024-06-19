Косовский суперкар Arrera TSX: карбоновый кузов, до 950 л.с. и до 2 т прижимной силы

Косовская компания Arrera Automobili со штаб-квартирой в Приштине начала принимать заказы на среднемоторный суперкар TSX собственной разработки, он будет оснащаться моторами V6 и V8, способными работать на синтетическом топливе.

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Компанию Arrera Automobili зарегистрировал в 2023 году автомобильный дизайнер и предприниматель Кендрим Таки (Qendrim Thaqi), при этом в неформальном статусе она работает аж с 2016 года. Arrera Automobili будет производить дорогие высокотехнологичные суперкары, концепция её дебютной модели несколько раз менялась, но недавно более-менее устаканилась: 17 февраля этого года, в День независимости Косово, в Приштине был представлен прототип Illyrian TSX.

Illyrian означает «иллириец», с Иллирией связана история Республики Косово, но в более поздних релизах косовский суперкар именуется уже просто Arrera TSX. В начале июня Arrera TSX показывали на престижной выставке предметов роскоши Top Marques Monaco, куда съезжаются представители целевой аудитории суперкара.

Arrera TSX имеет лёгкий полностью углепластиковый кузов с развитым аэродинамическим оперением, способным генерировать от 960 до 2000 кг прижимной нагрузки в зависимости от конфигурации. Целевая снаряженная масса суперкара — 1250 кг. Габаритная длина — 4898 мм, ширина — 1967 мм, высота — 1100 мм. Подвеска — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу», мощные дисковые тормоза будет поставлять Brembo. Ажурные колёса с центральной гайкой крепления обуты в покрышки Pirelli P Zero Trofeo R размерности 265/35 R 20 спереди и 345/30 R 21 сзади.

Косовский суперкар доступен для заказа в двух версиях — TSX S6 и TSX S9. Версия TSX S6 получит 3,0-литровый битурбомотор V6 с максимальной отдачей в 660 л.с. и 720 Нм, а версия TSX S9 — 4,4-литровый битурбомотор V8 с максимальной отдачей в 950 л.с. и 1100 Нм, оба мотора рассчитаны на работу на передовом синтетическом экологически чистом топливе. Коробка передач — 6-ступенчатая гоночная «секвенталка», ведущие колёса — задние, хотя более ранняя концепция суперкара предусматривала полный привод. Расчётная максимальная скорость — 375 км/ч. Других технических подробностей пока нет, двухместный салон представлен пока лишь в виде рендеров.

Arrera планирует выпустить только 27 экземпляров суперкара TSX, каждый будет персонализирован под конкретного клиента. Производство, по данным журнала Top Gear, будет организовано в Италии. Минимальная цена — 1 288 888 евро без налогов. Первые заказанные экземпляры компания обещает передать клиентам уже ближайшей осенью.