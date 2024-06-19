Ford привезет на Пайкс-Пик безумный трехмоторный электропикап

После нескольких тизеров Ford раскрыл больше подробностей о гоночном пикапе F-150 Lightning SuperTruck. 23 июня он примет участие в международном соревновании по восхождению на холм Пайкс-Пик.

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До гонки осталось меньше недели, и автопроизводитель объявил, что модель оснащен тремя электромоторами, аналогичными прошлогоднему SuperVan 4.2. Шестифазные двигатели STARD UHP производят более 1400 л.с. (1044 кВт) и питаются от «сверхвысокопроизводительных литий-полимерных элементов NMC».

Помимо электрической трансмиссии, пикап получил оригинальный кузов, не похожий на серийную модель. Основное внимание уделяется аэродинамике: пикап оснащён трехэлементным передним спойлером, воздуховодами на капоте, боковыми диффузорами, массивным антикрылом и задним диффузором. Всё это помогает пикапу генерировать прижимную силу в 2,7 тонны на скорости 240 км/ч.

Среди других особенностей — карбоно-керамические тормоза и кованые магниевые диски, обутые в шины Pirelli P-Zero. В карбоновой кабине одно ковшеобразное сиденье и каркас безопасности.

За руль SuperTruck для преодоления 20-километровой трассы сядет ветеран Пайкс-Пик Ромен Дюма. Он сказал: