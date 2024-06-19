Врач рассказал, как сидеть за рулем без последствий для здоровья спины

Скорее всего, человек, садящийся за руль, в последнюю очередь задумывается о правильном положении своей спины. Если только у него уже есть проблемы с этой частью тела. Как сохранить здоровье спины в предлагаемых обстоятельствах, рассказал порталу auto.mail.ru врач-травматолог-ортопед высшей категории, врач-артролог медицинского центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Михаил Дорошев.

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Многим кажется, что абсолютно вертикальное положение спинки кресла гарантирует оптимальное положение спины. Это заблуждение. По словам эксперта, такая поза вызывает сильное перенапряжение, очень быструю мышечную утомляемость и болевые ощущения в спине. Сдавливание органов паха и живота, раздражение седалищного нерва, который вызывает боль и онемение в промежности и бедре, - типичные проблемы, если не отрегулировать высоту сиденья.

Слишком откинутая спинка водительского кресла тоже ошибка. От этого возникает сильное перенапряжение и быстрое утомление мышц шеи и плечевого пояса. Это провоцирует раздражение шейных нервов и нервов плечевого сплетения. Через какое-то время человек начинает ощущать онемение в руках и боль в шее.

Компромиссным вариантом специалист назвал позу готовности и сосредоточенности, в которой можно безопасно управлять автомобилем, и максимально комфортную позу в положении сидя.

В профилактических целях нужно правильно отрегулировать положение кресла и рулевого колеса, настроить приборы управления под себя. Каждые полтора-два часа езды делать перерывы на 10 минут, во время которых лучше всего делать суставную гимнастику.

Кроме того, специалист напомнил, что правильное положение спины во время езды способно спасти жизнь водителя.