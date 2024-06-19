Врач предупредил об опасных последствиях нахождения детей в закрытой машине

Специалисты Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства призывают не оставлять детей одних в автомобилях, так как это может привести к тепловому удару и летальному исходу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

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"Автомобиль нагревается очень быстро. Всего за 10 минут температура воздуха в машине вырастает на 11 градусов. То есть в жаркую погоду критическая для ребенка температура в машине - 40-42 градуса - может наступить уже через 15-20 минут", - сказал врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин, слова которого приводит пресс-служба министерства.



Отмечается, что открытое окно или кондиционер не могут достаточно охладить машину, так как лучи солнца, преломляющиеся через стекло, превращают салон автомобиля в духовку.

"Тело ребенка нагревается в 3-5 раз быстрее, чем тело взрослого. В результате у него могут начаться судороги, рвота и нарушиться сердцебиение. При худшем сценарии ребенок рискует потерять сознание", - добавил специалист.



Врач призвал не оставлять ребенка в машине одного даже "на минуточку". Нелепая задержка может стать причиной фатального исхода.