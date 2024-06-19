Тест-драйв нового кроссовера BAIC X75

Последней новинкой китайской марки BAIC в нашей стране стал флагманский кроссовер X75, который собирают на калининградском «Автоторе». Сама марка является одной их старейших в Китае, а её штаб-квартира расположена в Пекине. О 65-летней истории напоминает надпись на передней кромке капота — Beijing. Но хватит ли этого для покорения российского рынка, корреспондент Quto.ru разбирался во время теста паркетника.

© Quto.ru

Первое знакомство

Несмотря на наличие стандартных для машин из Поднебесной атрибутов вроде безрамочной решётки радиатора и светодиодной оптики дизайн X75 сложно спутать на дороге с более привычными китайцами из «большой тройки» — Chery, Haval, Geely.

При первом взгляде кажется, что автомобиль не очень большой, но это впечатление обманчиво, а внушительные по меркам класса 4745 мм длины маскируются под округлыми формами. И, если габариты кажутся не рекордными, то колёсная база в 2800 мм — вполне, ведь именно от этого параметра зависит простор в салоне. И здесь места действительно много и спереди, и сзади.

А вот много багажа с собой взять в поездку не получится, объём отсека равен всего 410 литрам. Увеличить пространство для груза можно только за счёт складывания спинок заднего ряда сидений, так что вещей в путешествие большой компанией или с семьёй много не взять.

© Baic

© Baic

© Baic

© Baic

Что в салоне

По умолчанию во внутренней отделке используется модная сегодня искусственная кожа с перфорацией, но топовым комплектациям положена натуральная. Все строчки — ровные, а материалы тактильно приятные.

Кресла здесь удобные, но подушки хотелось бы чуть подлиннее. К слову, во время теста новинки в Сочи коллеги более крупного телосложения отмечали слишком высокую боковую поддержку, из-за чего и садиться не очень удобно, и тесновато. Но у нас никаких проблем с этим не возникло.

Экранов перед водителем сразу три: 7,0-дюймовая панель приборов, монитор медиасистемы на 12,3 дюймов, а ниже — дисплей климат-контроля. Последний — двухзонный, с ионизацией и функцией тонкой очистки воздуха. Зато аварийка — олдскульная кнопка на тоннеле, что не может не радовать при излишней любви китайцев к сенсорам в неожиданных местах.

На руле кнопки покрыты чёрным глянцем. Решение спорное, ведь это покрытие не только притягивает любую грязь и отпечатки пальцев, но и достаточно сильно царапается.

© Baic

© Baic

© Baic

В дальней дороге передний пассажир может расслабиться на оттоманке. Вот только тем, кто удался ростом, настроить кресло достаточно сложно, так как ноги постоянно стоят на полу, а не расслабленно лежат на подставке. Так что приходится или полностью менять настройки, сдвигаясь назад и откидывая спинку, или только завидовать со стороны тем, кто не преодолел отметку 180 см.

Второй ряд сидений действительно просторный, а благодаря отсутствию центрального тоннеля здесь с комфортом сможет сесть третий взрослый человек. Но вдвоём всё же будет удобнее: в отличие от своего прямого конкурента — Kaiyi X7 Kunlun, который, кстати, даже собирают на соседнем конвейере — здесь есть не только подлокотник с подстаканниками, но и пульт управления подогревом, вентиляцией и даже массажем. Такое богатство далеко не всегда можно встретить даже на премиальных «европейцах», да и китайцы, как правило, ставят массаж только вперёд!

© Baic

© Baic

© Baic

Почти как «Порше»

Машина получила 1,5-литровый бензиновый турбомотор собственной разработки, выдающий 177 сил и 300 Нм. В BAIC отмечают, что главной особенностью двигателя является особая турбина с изменяемой геометрией: так сегодня делает только Porsche. При этом допускается заправка бензином АИ-92.

В связке с агрегатом работает 7-ступенчатый «робот» и привод на переднюю ось. А вот полного привода пока нет даже в отдалённых планах. В отличие от того же «Куньлуня», которому «куаттро» будет предложен в конце 2024 года.

Мотор обеспечивает бодрое трогание с места и резвый разгон, а коробка переключается мягко и без рывков. Вот только когда съезжаешь с ровного асфальта на горный серпантин, трансмиссия начинает немного чудить: местами появляется неприятная задумчивость, из-за чего приходится давить на газ активнее, иначе машина начинает замедляться. Но если переборщить, то передние колёса срываются в пробуксовку.

© Baic

© Baic

© Baic

© Baic

Комфорт в поездках

На асфальте машина едет очень мягко и скрывает все неровности и мелкие дефекты. Но как только съезжаешь на бездорожье, появляется паразитная тряска. Ещё одно не самое приятное открытие — руль «ватный» и недостаточно чётко откликается на повороты. Так что, хотя кренов здесь практически нет, перед изгибом дороги лучше лишний раз притормозить.

Шумоизоляция здесь хорошая, во время езды в салоне очень тихо на любых скоростях, даже на грунтовой дороге почти не слышен стук мелких камней по колёсным аркам.

Тем неприятнее, что в движении ощутимо по ушам бьёт ветер от открытого люка, причём раздражающие удары начинаются уже на вполне городской скорости в 60 км/ч. Лечится это двумя способами: нужно или закрыть окошко в крыше, или приоткрыть любое другое.

© Baic

© Baic

© Baic

Умные помощники

Оснащение у машины по-азиатски щедрое, но полностью расслабиться за рулём нельзя. Например, активный круиз-контроль ведёт себя адекватно, претензий к самостоятельному поддержанию дистанции и скорости нет. В то же время система удержания в полосе заставляет кроссовер вилять зигзагом в полосе, и подруливает грубовато.

Во время теста был также замечен интересный глюк. Здесь можно подключить смартфон по Bluetooth к медиасистеме, но по какой-то причине X75 переходит в режим максимальной скрытности и в истории звонков вместо имени контакта или хотя бы его номера телефона показывает звёздочки. Мол, угадай сам. То же самое происходит непосредственно во время звонка.

Слот беспроводной зарядки смартфона спрятан под блок климата, там же можно найти разъёмы для провода. Вот только USB здесь только один, второй — это Type-C, так что придётся идти в магазин и искать новый провод, если в машине часто ездит хотя бы два человека. Или занимать заднюю «розетку».

© Baic

© Baic

© Baic

Цены

В базовой комплектации BAIC X75 оценивается в 2 990 000 рублей, топовая версия на 400 тысяч дороже — то есть ценовая категория та же, что у Kaiyi X7 Kunlun и Haval Dargo. Однако последний на 125 мм короче, расстояние между осями меньше на 62 мм, да и оснащение попроще. С другой стороны, оба конкурента или уже имеют полноприводные версии, или получат их в ближайшее время.

Но для тех, кто любит передвигаться с комфортом, ценит спортивный характер и редко съезжает с асфальта, флагман китайской марки может стать очень интересным вариантом.