Как получить запись с видеорегистратора сотрудника ДПС

Глава ГАИ объяснил, когда водитель вправе ознакомиться с видеозаписями инспектора Вопрос от читателя «За рулем»: – Иногда вижу у сотрудников ДПС видеорегистраторы на форме и в машине. В случае спорной ситуации могу ли я просмотреть видеозапись?

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А. А. Молодцов, Краснодарский край – Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264, установлено, что при осуществлении выполняемых в ходе надзора действий сотрудник при наличии технической возможности обязан принимать меры по их фиксации системами видеонаблюдения (в том числе носимыми видеорегистраторами, а также видеорегистраторами, установленными в патрульном автомобиле, на стационарном посту).

Процессуальные действия без участия понятых проводятся с обязательным применением видеозаписи, осуществляемой цифровой аппаратурой (в том числе носимыми видеорегистраторами, видеокамерами, фотоаппаратами с функцией видеозаписи).

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ ознакомиться с видеозаписью вправе лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в случае ее приобщения к материалам соответствующего дела.