Названы самые популярные французские автомобили с пробегом

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали данные о сделках по покупке автомобилей французских брендов с пробегом с начала 2024 года и рассказали "Российской газете" про самые востребованные марки и модели в регионах РФ.

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Автомобили с пробегом французских производителей составляют 7% от всех продаж подержанных авто на площадке "СберАвто". Наиболее востребованной маркой является Renault (66% от всех продаж французских авто с пробегом). Второй в этой категории стала марка Peugeot (22%), а третье место досталось Citroen (12%). Самые востребованные модели на вторичном рынке - Renault Duster, Renault Logan и Peugeot 308, медианные стоимости этих автомобилей составляют 1,1 млн рублей, 620 тысяч рублей и 500 тысяч рублей соответственно.

Чаще всего в 2024 году покупатели выбирают французские авто 2012 и 2011 годов производства: среди автомобилей Renault бо́льшая часть сделок пришлась на автомобили 2019 и 2012 годов выпуска, по марке Peugeot лидируют авто 2012 и 2008 годов производства, а в модельном ряду Citroen автолюбители чаще всего покупали автомобили, выпущенные в 2013 и 2011 годах.

Наибольшая доля сделок по покупке французских авто с пробегом зафиксирована в Москве (медианная стоимость покупки - 800 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (805 тысяч рублей) и республике Татарстан (980 тысяч рублей). Чуть реже французские авто приобретали в Краснодарском крае, Свердловской области, республике Башкортостан и Самарской области.