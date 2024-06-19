Стало известно, когда подорожают автомобили с пробегом

Начавшееся повышение цен на новые автомобили вновь заставило покупателей обратить внимание на "вторичку". Подержанные машины пока не дорожают, но это продлится недолго.

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Аномальный май

Продажи автомобилей с пробегом в прошлом месяце продолжили "набирать обороты", несмотря на длинные майские праздники. По данным агентства "Автостат", за последний месяц весны россияне купили 512,9 тыс. подержанных машин - это на 2% выше показателя годичной давности и на 1% больше, чем в апреле. По итогам пяти месяцев 2024-го вторичный авторынок достиг прошлогоднего уровня, составив 2 млн 248,6 тыс. единиц.

Четверть вторичного авторынка приходится на отечественную марку Lada - в мае было продано 130,5 тыс. подержанных машин с ладьей на радиаторной решетке (+21%). Второе место, с 2,5-кратным отставанием от лидера, занимает японская Toyota, чей результат составил 52,2 тыс. единиц (-12%). Далее следуют корейские бренды Kia (29,4 тыс. шт., +3%) и Hyundai (27,7 тыс. шт., -2%). Замыкает Топ-5 вторичного авторынка по-прежнему японский Nissan с показателем 23,8 тыс. реализованных машин (-11%).

По словам директора департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Гришакова, результат роста рынка автомобилей с пробегом в мае обусловлен сезонным фактором - потребители меняли автомобили до начала сезона отпусков и каникул - а также нарастающим дефицитом предложения. На рынке новых машин дефицит не так заметен, как на "вторичке", поэтому продажи авто с пробегом обгоняют объем реализации новых автомобилей.

Стоимость новых машин, существенно увеличившаяся после ужесточения правил растаможки иномарок, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС и роста утилизационного сбора, также стала причиной повышенного внимания россиян к ассортименту вторичного авторынка, добавляет руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Цены по осени считают

Между тем, несмотря на повышенный спрос, средняя цена подержанного легкового автомобиля в России снижается третий месяц подряд. Согласно оценкам "Автостата", в мае 2024 года она составила 1 млн 566,3 тыс. рублей, что на 0,3% или почти 4 тыс. рублей меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Если же сравнивать майский результат с тем, что был год назад (в конце весны 2023-го), то с тех пор подержанные машины подорожали в среднем на 8%, что в денежном выражении соответствует сумме в 121 тыс. рублей.

Как считает заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Роман Титов, можно ожидать, что в течение года стоимость автомобилей с пробегом будет умеренно расти, вслед за рынком новых машин.