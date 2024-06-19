Автоэксперт объяснил, можно ли смешивать моторные масла при доливе

При эксплуатации автомобиля возможны разные ситуации, когда встает вопрос - можно ли долить моторное масло, которое отличается от того, что уже есть в системе. Например, купил машину и не уточнил, что ранее заливал владелец. Или резко снизился уровень техжидкости на трассе между городами. Еще один сценарий - не нашел в наличии привычный бренд, которым пользовался ранее. Ответ будет таким - смешивать разные составы нежелательно, но в редких случаях допустимо.

Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

"Основной риск при смешивании - возможность химической реакции между присадками. В таком случае может выпадать осадок, происходить вспенивание и разные другие нежелательные явления. Происходит этот процесс не мгновенно, но в последствии ведет дорогостоящему ремонту мотора. То есть дело даже не в различиях базовой основы масел. Синтетическое и минеральное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) в самых крайних случаях смешивают. Ведь на рынке существует полусинтетическое масло, которое, по сути, и является такой смесью. Однако если используемое масло произведено не на основе полиальфаолефинов, а, например, полиэфира или силикона, то с чем-то иным его смешивать точно не стоит. Долить иное масло можно в только экстренных ситуациях. Например, чтобы добраться до ближайшего СТО при резком падении уровня. Во всех остальных случаях, лучше проводить полную замену одного состава на другой с промывкой. Если смешение масел все-таки произошло, то советую также полностью заменить техжидкость при первой возможности", - отметил специалист.



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