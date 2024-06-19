Минздрав прокомментировал идею запретить людям старше 70 лет управлять авто

Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано. Об этом РИА Новости заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, возраст человека не относится к критериям, которые могут влиять на способность человека управлять автомобилей.

"Оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы", - отметил Кузнецов.

С инициативой запретить россиянам старше 70 лет управлять автомобилем ранее выступили участники движения "Ветераны России". Как отмечали СМИ, соответствующее обращение было направлено в МВД.