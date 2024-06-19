Дефицит автомехаников в России стал критическим

В России компаниям, обслуживающим автомобили и технику, не хватает примерно полмиллиона человек. О таком критическом дефиците заявил директор представительства «КамАЗа» в Казани Александр Ушенин, которого цитирует «Российская газета». Отрасль ежегодно нуждается в 150 тысячах новых сотрудников, в то время как учиться приходят только 50 тысяч студентов. Как следствие, наблюдается старение кадров. Большинство сотрудников, занятых в этой сфере на производствах «КамАЗа», старше 50 лет.

© Lenta.ru

Руководитель Академии «Авто.ру Бизнес» Дарья Челядинова, в свою очередь, подчеркнула, что хотя наблюдается острый дефицит мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, рынку недостает также арматурщиков, маляров и выкупщиков. Кроме того, вырос спрос на продавцов и маркетологов. Машины обновляются так быстро, что автомеханикам приходится постоянно доучиваться. Из-за развития технологий они перестают быть универсальными специалистами, так как привыкают обслуживать машины конкретных марок, что затрудняет смену работы.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселева, на 11,6 тысячи вакансий сейчас приходится 2,2 резюме. Из-за этого могут пострадать и смежные сферы. Например, логистика, сервисы доставок, строительство дорог и инфраструктуры, туризм, промышленность и многие семьи, в которых есть автомобиль.

Председатель комитета «Опоры России» Сергей Тимофеев обратил внимание, что всего в России 64 миллиона единиц техники, которую нужно регулярно обслуживать и ремонтировать.

По итогам 2023 года дефицит кадров в России составил почти пять миллионов человек и охватил большинство ключевых отраслей экономики. Одна и причин этого — растущая активность фирм из сегмента электронной коммерции (e-commerce), которые начали массово переманивать кадры практически из всех отраслей экономики РФ. Это спровоцировало так называемую «гонку зарплат» в борьбе за ценных сотрудников.

Например, дефицит кадров у российских предприятий торговли достиг максимума за последние 20 лет. Число вакансий в продуктовых магазинах увеличилось с 2022 года на 60 процентов, в магазинах одежды и обуви — более чем на 50 процентов, а в магазинах бытовой техники — более чем на 40 процентов.