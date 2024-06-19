Специалист рассказал, как водителей обманывают на автомойках

Сегодня все чаще на месте автомоек появляются детейлинг-центры. Многие задаются вопросом, что это за «зверь» и не придется ли теперь платить больше за привычные услуги? Директор маркетингового отдела компании Space Cosmetics Максим Мороз объяснил, что такое детейлинг, и прокомментировал самые популярные мифы, связанные с новым веянием в сфере ухода за автомобилем.

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Что такое детейлинг и чем он отличается от обычной мойки

В нашей стране не так давно появилась культура ухода за автомобилем. Много лет владельцы мыли машину простой водой, изредка добавляя туда шампунь, и обходились подручными средствами: тряпками из ветхой одежды, губками и прочим. Формально машина становилась чистой, но вот от такого «ухода» со временем кузов покрывался мелкими царапинами, а иногда и вовсе начинал ржаветь. Сегодня производители автохимии и автокосметики стараются создавать такие составы, которые справятся с сильными загрязнениями, но при этом не повредят поверхность, а иногда даже защитят ее от повреждений.

Детейлинг – это мойка и последующий точечный уход за каждой деталью, узлом и поверхностью машины. Такой подход не только придает эстетичный внешний вид, но и приносит пользу – детали покрываются защитными составами и меньше изнашиваются (царапаются или выгорают). Кроме того, для тех, кто любит заниматься машиной, детейлинг может стать настоящим хобби, поскольку многие процедуры владелец автомобиля может выполнить самостоятельно, не обращаясь в профессиональные центры.

Правда и мифы о детейлинге автомобиля

Вокруг детейлинга пока ходит много мифов и домыслов – явление новое. Разберем самые популярные из них.

1. Детейлинг – слишком дорогая услуга Не совсем так. Несколько лет назад на отечественном рынке в большей степени присутствовала зарубежная автохимия, однако сейчас ситуация поменялась. Сегодня российские производители заняли эту нишу и предлагают товары не хуже, а иногда даже и лучше по качеству, но при этом цена оказывается более доступной. Это связано с тем, что себестоимость производства из российского сырья значительно ниже.

Отечественные бренды постоянно развиваются и выпускают новую продукцию в разном ценовом сегменте. Кроме того, для качественного ухода за машиной вовсе не обязательно скупать в магазинах всю автокосметику. Достаточно иметь в своем арсенале несколько универсальных средств, например, квик-детейлеры, а также мыть машину по трехфазной системе. Такая мойка обойдется несколько дороже обычной, но защитное покрытие, нанесенное на третьей стадии, позволит сократить количество и длительность последующих моек, поскольку грязь и пыль будут меньше прилипать к поверхности.

2. Пленка защищает от механических повреждений Защитная пленка действительно защищает от повреждений, и это не миф. Можно сравнить нанесение защитной пленки на кузов с использованием пленок для экранов телефонов. Это не спасет от последствий серьезного удара, но обезопасит от мелких царапин и сколов. Защитная пленка надежно держится на автомобиле до пяти лет. После снятия пленки лакокрасочное покрытие остается в идеальном состоянии, будто машина только что сошла с конвейера. Нанесение защитной пленки – недешевая процедура, но она стоит того, поскольку на данный момент эффективней защиты просто не существует.

3. Агрессивная химия портит лак и кожу салона Безусловно, существуют довольно агрессивные щелочные составы, которые могут повредить защитные покрытия на лаке вашего автомобиля. Однако это возможно только в том случае, если вы будете использовать их не по инструкции. Прежде чем наносить любое профессиональное средство, необходимо ознакомиться, как его разводить, чем наносить и как долго держать на поверхности. При этом можно с уверенностью сказать, что автохимии, которая может повредить лак, нет.

К числу самых агрессивных средств относятся антибитумы и обезжиривающие составы, но, согласно инструкции, их нельзя наносить на неокрашенный пластик, поскольку он может побелеть (например, фара может стать мутной). Однако к лаку это не имеет отношения. Если говорить про кожаную обивку салона, то здесь действительно можно испортить внешний вид, но, опять, только в той ситуации, если использовать средство не так, как сказано в инструкции.

Используйте для этого именно очиститель салона. Бывают случаи, когда люди использовали сильно щелочные составы (не ph-нейтральные) на белой коже, и она становилась серой или черной, поскольку неопытные детейлеры просто сжигали кожный элемент. Среди средств, созданных для ухода за кожей салона, есть такие, которые, наоборот, напитывают ее, делая более мягкой и эластичной, а также придают обивке водоотталкивающий эффект. Более того, с помощью некоторых средств можно провести реставрацию салона и привести кожу в порядок.

4. Детейлинг помогает при продаже повысить стоимость машины Здесь не все так однозначно. Конечно, профессиональный детейлинг позволит сделать автомобиль более привлекательным внешне. Однако если на протяжении долгого времени владелец не ухаживал за авто должным образом, ему придется хорошо потратиться, чтобы привести кузов и салон в порядок.

Профессионалы смогут сделать правильную химчистку с использованием торнадоров и экстракторов, провести озонацию салона, привести в порядок пластик, отполировать кузов и стекла. Но чаще всего собственники перед продажей пытаются «навести лоск» подручными средствами, чтобы сэкономить. Такая подготовка едва ли положительно скажется на стоимости.

5. Частый детейлинг ухудшает качество лака Если говорить про «голое» лакокрасочное покрытие, которое не обработано защитными составами, то его действительно нельзя часто мыть и натирать губками. Это может повлиять на качество лака. По этой причине и придумана трехфазная мойка: щелочная, ручная и последующая консервация кузова. Правда, про третий этап многие забывают, хотя он самый важный. Если мыть машину по этой системе, то с лаком ничего не произойдет. Наоборот, он будет защищен.

На третьей фазе мойки на кузов нужно нанести холодный воск, кварцевое покрытие или жидкое стекло, чтобы продлить жизнь лаку. После нанесения защитного средства последующие мойки можно сократить до простого сбивания пыли и грязи специальной деминерализованной водой «Осмос». В ее составе только вода и нет никаких минералов, например, кальция. Обычная вода, высыхая на солнце, оставляет кальциевые пятна, которые сложно потом убрать. «Осмос» же просто скатится с лакокрасочного покрытия, когда вы поедете, и сушить машину не надо.

6. Детейлинг могут проводить только профессионалы Детейлинг представляет собой регулярный и качественный подход к уходу за автомобилем. Кто его делает – не имеет значения. Конечно, химчистку салона, полировку и нанесение некоторых видов защитных покрытий, например, полиуретановой пленки или керамики, лучше доверить профессионалам. Это требует опыта и наличия специального оборудования.

Но зачастую привести в порядок салон после пролитого кофе или убрать загрязнения после дальней поездки можно и самостоятельно. Достаточно купить нужные средства автохимии и автокосметики, а также изучить теорию. Однако такие вложения позволят содержать машину в чистоте и лучше разбираться в услугах детейлинг-центров, выбирая то, что действительно необходимо.

7. Детейлинг помогает сохранить внешний вид новому автомобилю Приобретая автомобиль с конвейера, большинство владельцев желает сохранить его внешний вид на долгие годы. Хорошим решением станет поездка в детейлинг-центр прямо из салона. Конечно, в мойке и химчистке такая машина не нуждается, а вот нанести на нее защитное покрытие или обтянуть пленкой стоит.

Специалисты по детейлингу помоют авто по трехфазной системе и правильно подготовят поверхность в зависимости от того, какое покрытие вы выберете. Защитить от повреждений можно не только кузов, но и салон, в том числе руль. Керамическое покрытие при правильной эксплуатации держится больше года, а порой и больше двух лет, что позволяет не переживать за внешний вид машины, а также сокращает траты на мойку и уход. Если же предпочитаете наводить лоск своими силами, то вот более подробная инструкция. Как уберечь кузов от царапин (и не переплатить за уход) – тест детейлинга экспертами «За рулем».