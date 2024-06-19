Эксперт объяснил, почему необходимо крутить двигатель до отсечки

Известная «гаражная мудрость» гласит: «Периодически во время поездок по трассе нужно 'прожигать' двигатель движением на максимальной скорости и повышенных оборотах. Подобная процедура позволяет избавиться от плавающих оборотов, прибавляет двигателю мощности и обеспечивает более легкий запуск в морозную погоду. Даже снижается расход топлива».

Неужели это правда? И как провести самоочистку двигателя и не получить за это штраф, превысив скорость? Разбираемся.

К сведению: диапазон частоты вращения коленвала у бензинового двигателя составляет примерно 650-6500 об/мин, а у дизельного – 600-4500 об/мин. Почему опасно постоянно ездить на малых оборотах Современные автоматические коробки передач позволяют двигателю работать при высоких нагрузках на малых оборотах.

Сами водители в случае езды на механике стараются не допускать работу двигателя на высоких оборотах, так как считается, что из-за этого силовой агрегат быстрее изнашивается. В связи с этим владельцы автомобилей с механической трансмиссией стараются переключаться на повышенную передачу как можно раньше.

Владельцы же автомобилей с АКП стараются не нажимать резко на педаль газа. Водители машин с вариатором стараются при любой скорости движения обеспечивать вращение коленвала не более 2000 об/мин. Однако эти меры не продлевают срок службы двигателя. При таких режимах эксплуатации детали кривошипно-шатунного механизма (КШМ) испытывают повышенные нагрузки. Возрастает давление поршней на стенки цилиндров. Также следует учитывать малую производительность масляного насоса при невысоких оборотах. В результате антифрикционный слой на поршнях и вкладышах коленвала быстро стирается. Далее появляется люфт поршней в цилиндрах, что приводит к необходимости капремонта двигателя.

Если есть желание продлить срок эксплуатации двигателя, то все-таки стоит давать ему «жару». Периодическая работа на повышенных оборотах будет способствовать очистке от нагара свечей зажигания и камер сгорания. Большой объем выхлопных газов, который может образовываться только при высоких оборотах двигателя, обеспечит очистку деталей турбины.

Кстати, «пенсионерская» манера вождения машины с турбированным двигателем плоха еще и тем, что расположенные в турбине управляемый сопловый аппарат и перепускной клапан не работают при низких оборотах двигателя. И от этого они со временем теряют подвижность. К примеру, у вазовских движков эффект прокручивания клапанов под воздействием вибрирования пружин проявляется только с 4000 об/мин. Если такого вращения не происходит, то начинается неравномерный износ и следующий за этим прогар клапанов.

Зимой двигатель часто эксплуатируется непрогретым, и это усугубляет ситуацию. В картере двигателя образуется конденсат. Он смешивается с моторным маслом, и за счет этого масло теряет свои смазывающие свойства. По этой причине двигатели зимой нуждаются в «прожарке» после прогрева для выпаривания ненужной влаги. Но делать это лучше в дни оттепели.

Получается, что периодически давать двигателю поработать на повышенных оборотах полезно? Да. Но только не на холостых оборотах, когда двигатель испытывает мизерную нагрузку. По сути, он крутит сам себя и навесное оборудование, хотя инженерами предусматривалось, что такие обороты будут держаться только при больших нагрузках. Поэтому для «прожарки» нужно выезжать на трассу.

Как правильно разгонять двигатель Нужно выбрать сухой погожий день и выехать на прямую многополосную трассу или, лучше, на магистраль, где разрешенная скорость составляет 110 км/ч. Ехать нужно, поддерживая обороты двигателя на уровне 5000 об/мин в течение 30 минут, а лучше одного часа. Это можно делать на скорости примерно 100 км/ч, не на самой высокой передаче. Для автомобиля с АКП надо выбрать ручной режим переключения. Бояться не стоит: электроника не даст вам загнать стрелку тахометра далеко в красную зону. Соответственно, трансмиссия и двигатель не пострадают.

Подобным образом надо поступить и с вариатором. Следует перевести селектор в режим ручного управления «передачами». Затем выбрать ту, при движении на которой двигатель будет держать 5000 об/мин, а скорость автомобиля будет составлять 100 км/ч. Нужно быть готовым к повышенному расходу топлива в процессе такой «прожарки» двигателя. Но его продувка и очистка того стоят.

Выводы В мифе о прочистке двигателя с помощью высоких оборотов есть доля правды. Иногда это полезно. Делать это нужно через каждые 2-3 тысячи км пробега. И обязательно под нагрузкой (на трассе). Если вы не приверженец низких оборотов в повседневных поездках и переключаетесь, когда двигатель раскрутился до 3500-4000 об/мин, то эти рекомендации не для вас. Вы и так не даете двигателю закиснуть. То есть, эти рекомендации полезны для приверженцев экономного стиля вождения. Увы, но определить, что благодаря «прожаркам» срок эксплуатации вашего двигателя увеличился, невозможно. Однако пользу от «прожарки» можно почувствовать. Делать же ее можно начинать после 30 тыс. км пробега. Эксперт «За рулем» рассказал, как продлить срока службы двигателя.