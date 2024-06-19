Эксперт рассказал про необоснованные требования инспекторов ГАИ

Правила и законы нарушают не только рядовые граждане, будь они пешеходами или автолюбителями. Превышение полномочий - такое же нарушение, которое еще происходит в рядах правоохранителей. Сотрудники дорожной инспекции не исключение. Капитан полиции рассказал, какие требования инспекторов не могут быть обоснованными.

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При остановке автомобиля инспектор обязан представиться, предъявить удостоверение в развернутом виде. Это же правило относится и к личному жетону.

Требование покинуть автомобиль обосновано, если на то есть действительно серьезные причины. Например, для участия в оформлении протокола в качестве свидетеля или в случае, если есть сомнения в трезвости водителя.

Рядовой сотрудник полиции не может потребовать от автомобилиста или любого прохожего прекратить вести фото- и видеосъемку.

При составлении протокола об административном правонарушении инспектор обязан представить его убедительные доказательства. Диктовать водителю текст, который нужно написать в документе, сотрудник ГАИ не имеет права. Водитель может описать события собственными словами, как он это помнит и видел.

Часто автовладельцев возмущает беспричинное, на первый взгляд, требование остановиться. Для того, чтобы остановить машину, сотруднику ГАИ не требуется веский повод. По действующему законодательству это можно сделать с целью проверки документов. Но при совершённом нарушении эта банальная процедура превращается в дополнительное основание для проверки автомобилиста и его транспортного средства.

Ещё одним необоснованным требованием со стороны инспектора может быть заполнение протокола, при составлении которого должен присутствовать водитель. Это не так. Документ самостоятельно заполняется правоохранителем и присутствия автолюбителя не требуется, даже если он что-то нарушил. Протокол может быть оформлен в патрульном ТС и передан водителю для подписания. Но прежде водитель должен ознакомиться с документом без участия и какого-либо давления со стороны инспектора.