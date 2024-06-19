Названа самая популярная иномарка с пробегом в России

По итогам первых пяти месяцев самой популярной иномаркой рынке подержанных автомобилей стала корейская Kia Rio.

С января по май этого года всего было продано 2,25 миллионов автомобилей с пробегом, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. За пять месяцев Kia Rio приобрели 445,3 тысяч человек. Это объясняется финансовой доступностью бренда и возможностью без труда найти подержанный автомобиль в дилерских центрах. Так, в одном из крупнейших автосалонов Москвы седан 2019 года выпуска с пробегом в 147 тысяч километров продают за 965 тысяч рублей.

Вторую позицию по продажам занимает Hyundai Solaris. За первые пять месяцев года было продано 44,2 тысячи автомобилей с пробегом. В одном из автосалонов дилер предлагает эту модель 2021 года выпуска с пробегом в 71 тысячу километров за 1,3 миллиона рублей. Но с предупреждением, что машина какое-то время использовалась в качестве такси.

Тройку замыкает Ford Focus, который был продан 41,8 тысяч раз. Именно эта машина стала лучшей в России по продажам на вторичном рынке по итогам 2023 года. Предложений на эту модель сейчас не так много. Редкий автосалон предлагает машины 2017 года выпуска. Автомобиль с пробегом в 112 тысяч километров обойдется в 1,1 миллион, а за машину, которая проехала 73 тысячи километров - 1,2 миллион рублей.

В десятку самых продаваемых в России иномарок с пробегом также попали Toyota Corolla (36,9 тысяч автомобилей), Toyota Camry (31,9), Volkswagen Polo (29,2), Renault Logan (28,1), Chevrolet Niva (25,9), Skoda Octavia (21,2), Opel Astra (20,3).