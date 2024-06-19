Lada Granta оказалась не самым дешевым новым автомобилем в России

Считается, что в России самый дешёвый новый автомобиль – Lada Granta в комплектации Classic за 699 900 рублей. Но практика показывает, что это не так. Во многих крупных городах России самым дешевым автомобилем у дилеров, по данным журнала 110km.ru, стал внедорожник Lada Niva Legend в комплектации Classic'24 за 981 000 рублей. Lada Granta стоят дороже - больше миллиона рублей.

В Самаре классические трехдверные Lada Niva Legend можно купить от 971 тысячи рублей, тогда как седан Granta в исполнении Classic'24 - за 1 006 000 рублей. При этом модель Niva Legend занимает первые восемь позиций онлайн-витрины.

Похожая картина в Краснодаре, где внедорожник занимает первые 5 мест и его стоимость начинается от 981 тысячи. В Саратове Lada Niva Legend занимает первые четыре места с бюджетной стоимостью - до одного миллиона, а модель Granta - превышает один миллион рублей.

В Ижевске, Астрахани и многих других города Niva также доступнее. В Уфе и Нижнем Новгороде она находится на втором месте, как и в Москве, где автомобиль в исполнении Classic'24 можно приобрести за 981 тысячу рублей. Здесь в Зеленограде нашлась Granta в исполнении Classic'23 за 930 тысяч.

Санкт-Петербург на первые два места вывел седан Granta в исполнении Classic'24, но этому помогла дилерская скидка. Без нее автомобили стоят также больше миллиона рублей.