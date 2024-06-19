Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение об установлении в России предельно допустимого возраста для водителей, назвав его «человеконенавистническим».

Участники движения «Ветераны России» ранее предложили запретить водить автомобиль людям старше 70 лет, передавал Shot. В их обращении в МВД отмечается, что с возрастом у людей зачастую ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция — все это приводит к повышенной опасности на дороге. Активисты предложили ведомству совместно разработать законопроект, вводящий верхнюю границу возраста для выдачи прав.

Я считаю это предложение человеконенавистническим. Напомню «Ветеранам России», что к обозначенному возрасту близки и президент РФ, и министр иностранных дел страны, которые и словом, и делом доказывают, что могут и машину водить, и государством управлять. Соответственно, подобные огульные ограничения не должны иметь место… Сейчас люди живут дольше, чем раньше, они гораздо дольше сохраняют свою функциональность. Нынешние 70 лет – это как раньше 60 лет, а то и меньше. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Эксперт выразил мнение, что ограничение права на вождение автомобиля должно происходить исключительно на основании медицинских показателей человека.

«При получении или замене водительского удостоверения необходимы медсправки, и, полагаю, в рамках именно этой процедуры освидетельствования водители, в том числе возрастные, должны доказывать, что у них нет заболеваний, которые мешали бы им управлять транспортным средством. Так что ограничивать нужно только тех водителей, у кого для это имеются соответствующие медицинские показания», - сказал он.



Вместе с тем Шапарин отметил, что в России существует проблема с покупкой и продажей медицинских справок для водителей. По словам специалиста, это происходит «в промышленных объемах».

«Пока медсправки активно покупаются и продаются, водить на дорогах России смогут любые граждане с любыми заболеваниями. При этом в Росздравнадзоре знают, что сейчас можно зайти в поисковик и в течение двух минут обнаружить, кто именно этим занимается. Безусловно, все это должно быть отрегулировано именно на уровне работы медиков. Медики должны нормально работать, а не продавать документы», - заявил эксперт.



Ранее идею запретить людям старше 70 лет управлять авто прокомментировали в Минздраве.