Останавливаться на обочине нельзя: советы для автомобилистов при грозе

С началом сезона сильных гроз и ливней в Москве в первые дни июня выпало свыше месячной нормы осадков, а прогнозы обещают дожди и на всю следующую неделю. В связи с этим госкомпания «Автодор» опубликовала рекомендации для водителей по управлению автомобилем в неблагоприятных погодных условиях.

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В компании советуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте во время непогоды. Если же за руль сесть необходимо, рекомендуется заранее подготовить машину, проверив работу дворников и кондиционера.

Во время сильного дождя не следует останавливаться на обочине. При первой возможности нужно доехать до ближайшей площадки отдыха. Если это невозможно, следует двигаться на максимально безопасной скорости, чтобы иметь возможность быстро реагировать на внезапные помехи. Не стоит делать резкие маневры, так как во время сильного ливня на большой скорости может возникнуть эффект аквапланирования, когда между колесами и асфальтом образуется водяная пленка, делающая автомобиль неуправляемым. В таких случаях рекомендуется плавно отпустить педаль газа и тормозить двигателем, избегая резких движений.

Также для улучшения видимости не забывайте включать противотуманные фары. «Автодор» также призывает водителей внимательно следить за дорожными знаками и информационными табло. В случае возникновения непредвиденной ситуации, и если потребуется помощь, на платных трассах можно вызвать аварийного комиссара по единому номеру: *2323. Источник: «Автодор»