Путин подарил лидеру КНДР Aurus Senat: что это за автомобиль

Президент Российской Федерации прибыл с официальным визитом в КНДР накануне. Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Российская сторона подарила северокорейскому лидеру в том числе обновлённый Aurus Senat. Примечательно, что серийное производство таких автомобилей должно начаться лишь в следующем году.

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Дебют обновлённого Aurus Senat состоялся в начале мая 2024 года. Комплексная доработка автомобиля включает в себя матричную адаптивную оптику нового образца, видоизменённую решётку радиатора, другой дизайн фонарей и пересмотренную бамперную группу. Салон стал эргономически более выверенным, слегка изменилось положение рулевой колонки и селектор трансмиссии, который управляется "по проводам".

Рестайлинговый "Аурус Сенат" получил цифровое зеркало заднего вида, систему ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора, камеру контроля утомляемости водителя, новые аудио- и мультимедиасистему.

Силовой агрегат остался прежним. Это гибридная установка на базе 598-сильного V8 4,4 литра разработки и производства НАМИ, агрегатированного 9-ступенчатым автоматом КАТЕ со встроенным электромотором мощностью 63 л.с. в пике. Тем не менее, инженеры поработали над эффективностью тормозной системы, настройками подвески, системы подачи топлива, управления трансмиссией.

Рестайлинговый Aurus Senat стал вторым автомобилем российского бренда в коллекции главы КНДР Ким Чен Ына: первый Aurus Senat был подарен ему Владимиром Путиным в начале 2024 года.