В Госдуме не поддержали инициативу о запрете управлять авто пенсионерам

Депутат Государственной Думы Петр Толстой заявил, что некоторые пенсионеры хорошо управляют автомобилем, поэтому вводить верхний возрастной порог для водителей не нужно. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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«Есть люди, которые и в 80 лет, и в 90 прекрасно водят. Не надо никакой дискриминации. Наоборот, надо всячески расширять возможности для вождения автомобилей», — сказал депутат.



До этого в МВД РФ обратились участники движения «Ветераны России» с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет.

В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. Поэтому необходимо, чтобы водители в возрасте проходили внеочередные, более строгие медицинские осмотры. В случае успешного прохождения медицинской комиссии водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий срок, например на пять лет и менее.

Участники движения предложили МВД РФ выдавать права только людям с 18 до 70 лет.

В Минздраве РФ также идею «Ветеранов России» не поддержали. По словам министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, идея не проработана. Он отметил, что человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы.

До этого глава группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев заявил, что в сети значительно выросло количество ресурсов, направленных на обман россиян, которые хотели бы незаконно получить водительские права.