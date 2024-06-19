Эксперт назвал пять признаков скорой поломки бензонасоса авто

Неисправности бензонасоса в современном автомобиле могут быть связаны как с различными поломками, так и с банальной выработкой ресурса детали. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. На то, что вскоре бензонасос выйдет из строя, могут указывать некоторые признаки.

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«Чаще всего автовладельцы обращаются на СТО с жалобами на шум сзади. Водитель поворачивает ключ зажигания и слышит усердную работу насоса, длительное жужжание и шум со стороны бензобака. Сопутствующая проблема – падение давления в системе», — сказал Родионов.



Еще один симптом неполадок – мотор может работать нестабильно, рывками, или резко падает мощность на высоких оборотах. Возможен нестабильный холостой ход из-за топливной недостаточности. Причем проблема будет то появляться, то исчезать, пояснил эксперт.

Кроме того, плохо заводится мотор после продолжительной стоянки. Проблема серьезная, если запустить двигатель не удалось совсем. Причина увеличения расхода топлива также может быть в бензонасосе, сказал специалист.