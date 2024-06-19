Секретное купе Сadillac, которое так и не показали

Разработка стильной двухдверки с длинным капотом и коротким задним свесом велась еще шесть лет назад, однако рассекретили автомобиль только сейчас в рамках серии From the Vault, запущенной General Motors в соцсетях. В самой компании безымянный концепт описывают как «выразительное купе, некоторые элементы дизайна которого впоследствии были реализованы на серийных автомобилях семейства CT5».

© Motor.ru

У шоу-кара, запечатленного на официальных рендерах, выразительная передняя часть с узкими светодиодными полосами, массивными воздухосборниками с хромированными L-образными вставками, сплиттером и компактной радиаторной решеткой с рисунком в виде сот. Вместо наружных зеркал установлены камеры, необычно выглядят и подголовники кресел, которые можно рассмотреть через лобовое стекло.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

А вот интерьер простоват по меркам концепта — помимо подголовников можно выделить разве что застежку ремней безопасности и декоративные деревянные вставки.

Проект стильного купе так и не был реализован, а в 2019 году Cadillac вовсе отказался от производства «двухдверок» — тогда с конвейера сошел последний экземпляр ATS Coupe. При этом на тот момент в компании не исключали возможность выпуска купе в будущем, в том числе и на электрической платформе.

Стратегия электрификации марки изначально предусматривала полный отказ от ДВС к концу нынешнего десятилетия. Однако в мае 2024-го стало известно, что Cadillac пересмотрел план быстрой и полной электрификации, допустив, что может оставить бензиновые модели в модельной линейке и после 2030 года.