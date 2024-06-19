В Японии отметили заметное падение импорта легковых машин в Россию

В мае Япония заметно сократила поставки в Россию одной из основных категорий в товарообороте двух стран - легковых машин.

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В сравнении с этим же периодом прошлого года - почти на четверть. По данным министерства финансов Японии - на 21,9%.

Также сократились и поставки запасных частей к автомобилям - на 8,3%. При этом отмечен рост поставок японских мотоциклов - на 18,1%.

В апреле этого года Япония запретила экспорт в Россию моторного масла и аккумуляторов. Также запрещено экспортировать ручные электрические инструменты, фотооборудование, любой водный транспорт, включая пожарные катера и байдарки, пластмассы и изделия из них, минеральные топлива и масла, а также их дистилляты.