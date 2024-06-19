Российский автопарк стремительно стареет

Исследование проводилось в апреле-мае этого в крупнейших городских агломерациях России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Челябинске. Доля автомобилей старше 20 лет составляет в этих городах 8%, что является максимальным значением за все годы исследований, а на автомобили старше 15 лет приходится 23% автопарка.

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Количество автомобилей до 5 лет в нашей стране тоже заметно уменьшилось, а самый резкий скачок среднего возраста парка зафиксирован в Челябинске. Если в 2022 году цифра здесь составляла 9,2 года, то в 2024 году этот показатель уже 14,6 года.

Самые свежие автомобили эксплуатируются в Москве, но и столичный автопарк постарел на 2 года. Это связано с несколькими факторами, в том числе уходом с российского рынка многих автомобильных брендов и резким снижением продаж новых машин. Накопленный за два года дефицит составляет уже почти 2 млн. единиц и продолжает расти.