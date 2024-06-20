Юрист объяснил, что делать в случае затопления машины на парковке

Лето во многих регионах страны началось не только жарой, но и регулярными ливнями. Кто должен возместить ущерб, если автомобиль затопило на подземной парковке, рассказал юрист Константин Крохин.

Если это подземный паркинг жилого дома или наземная парковка около него, то ответственность возлагается на управляющую организацию многоквартирного дома в соответствии со статьёй 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений"). После установления вины пострадавшие автовладельцы могут подать иски против управляющей организации.

Но для начала эксперт рекомендовал обратиться в жилищную инспекцию для фиксации факта нарушения. После проверки следует решение жилищной инспекции о ненадлежащем содержании общедомового имущества, что должно быть отражено в специальном акте. На основании этого документа и после осмотра оценщика можно писать в управляющую компанию претензию с указанием суммы ущерба.

Если в срок от десяти дней до месяца на претензию не будет ответа, пострадавшие имеют право обратиться в суд и потребовать возмещения ущерба и выплаты штрафа, а это 50% от суммы ущерба (по закону "О защите прав потребителей"). Кроме этого, истцу должны быть возмещены судебные издержки.

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Любые форс-мажорные обстоятельства, на которые может ссылаться ответчик в суде, должны подтверждаться документами. Например, справкой, право на выдачу которой есть у торгово-промышленных палат и органов местной власти.

Если причиной затопления стало нарушение в проектировании или ошибка в ходе строительства, ответчик это должен доказать с привлечением застройщика к субсидиарной ответственности.