Тест-драйв старенького Mercedes-Benz SL V с пробегом

Двухдверки SL-класса были созданы, чтобы привлекать внимание и демонстрировать технологическое преимущество компании Mercedes. С первой задачей они справляются и поныне, а что до второй… Тут есть несколько сотен нюансов. Особенно если речь идет о жизни этих экзотических машин в России, где ни климат, ни окружающая среда не слишком-то благоволят езде с открытым верхом. От чего страдают эти Мерседесы в наших условиях и что стоит учитывать при покупке? Сегодня мы начнем в этом разбираться и рассмотрим кузов, салон и электрику модели, а во второй части перейдем к подвескам, моторам и коробкам передач.

Техника

Двухдверный автомобиль стал продолжателем традиций линейки SL: компактных двухместных родстеров, причем по сравнению с R129 – строго двухместным, без заигрываний со схемой 2+2. При немного увеличившихся внешних габаритах салон стал заметно короче. Зато автомобиль в кузове R230 стал первым SL со складной жесткой крышей, а не с тканевой, вместо которой на зиму можно было ставить жесткий верх. Правда, и масса из-за этого тоже подросла. Впрочем, SL – спорткар лишь по названию, на деле это машина класса GT с отличной динамикой у мощных версий и с прекрасной дорожной управляемостью и комфортом у всех без исключения.

Кузов у машины стальной, но передние крылья, капот, крышка багажника, двери и складная крыша у нее алюминиевые. Технически модель унифицирована с S-классом поколения W220: у нее аналогичная линейка моторов до рестайлинга, тормоза с системой SBC, обязательная активная гидравлическая подвеска ABC (Active Body Control), много общих элементов электроники и так далее. Правда, SL в этом кузове продержался на производстве очень долго, до 2011 года, и после рестайлинга 2008 года получил моторы от W221.

Моторная линейка вообще выглядит впечатляюще. Представили машину с пятилитровыми V8 серии M113, через год выкатили уже AMG-версию с мотором M113 на 5,4 литра, а затем с V12 серии M275 объемом 5,5 литра и с базовым V6 серии M112 на 3,7 литра. Позже моторы серии M112/M113 заменили на M272/M273, причем как расширив линейку вниз до моторов объемом 3,0, так и добавив самую мощную версию мотора M275 V12 объемом 6 литров и мощностью 670 л.с.

Крыша у машины алюминиевая складная на гидравлических цилиндрах, с автоматическим выдвижением брусьев безопасности при опасности переворота.

В числе опций у модели – примерно все, что бывало у Mercedes, в том числе массаж, оттоманка для пассажира, активный круиз-контроль, спутниковое радио, ТВ-приемник и навигация. Ну а еще не стоит забывать, что активная подвеска тоже была уже в базовой комплектации, как и электрогидравлические тормоза SBC.

Хронология

Октябрь 2001 года. Машина представлена на Берлинском автосалоне в версии SL500 с мотором М113 на 5 литров и 306 л.с.

Осень 2002 года. Расширение линейки моторов. Базовой версией становится SL350 с мотором М112 на 3,7 литра и 245 л.с. Автоматическая коробка передач предлагается в двух вариантах: либо стандартная на тот момент 5-ступенчатая АКП серии 722.6, либо экзотика, 6-ступенчатая роботизированная SG-S440. На SL350 в качестве опции был доступен отказ от подвески ABC. Топовой версией становится SL600 c наддувным мотором V12 серии М275 на 5,5 литров и 500л.с. Ну а для тех, кому нужно было больше спортивности, предназначалась версия SL55 AMG с компрессорным V8 серии M113 на 5,4 литра и 476 л.с., а еще через год его мощность повысили ровно до 500 л.с.

Весна 2004 года. Представлена версия SL65 AMG с мотором V12 семейства M275 на 6 литров с турбонаддувом, его мощность – 612 л.с. Автоматическая коробка AMG Speedshift MCT на этой версии – это роботизированная АКП на базе корпуса и механизмов 722.9.

Ноябрь 2005 года. Первый фейслифтинг модели. Машина получила изменения внешности, новую оптику и новый интерьер, а заодно и новый алгоритм работы складной крыши.

Пятиступенчатая АКП на всех моделях заменяется на семиступенчатую серии 722.9. Подвеска ABC теперь второго поколения, тормозные системы тоже новые. С начала 2006 года моторы линейки М112/М113 заменяются на новые М272/М273: модель SL350 получила мотор M272 на 3,5 литра и 272 л.с., а SL500 – М273 на 5,4 литра и 388 л.с. Однако версия SL55 AMG продолжила использовать компрессорный мотор М113 на 5,4 литра мощностью 517 л.с. Мощность версии SL600 выросла до 517 л.с., ей сохранили 5-ступенчатую АКП 722.6.

Март 2008 года. Второй фейслифтинг модели. Полностью переработана передняя часть машины, отличившаяся новой оптикой и капотом, появилась система динамического освещения в качестве опции, активный круиз-контроль обновился. Обновление линейки моторов коснулось расширения версий моторов V6. Двигатель объемом 3,5 литра получил непосредственный впрыск и прибавку мощности до 316 л.с. но появилась версия SL280 с мотором М272 на 3 литра и мощностью 231 л.с. Через год ее переименуют в SL300, хотя мощность останется неизменной. Все они оснащаются только 7-ступенчатой АКП. Самой мощной версией с V8 станет SL63 AMG, а атмосферный мотор серии M156 на 6,2 литра и мощностью 525 л.с. сменит заслуженный компрессорный М113.

Ноябрь 2011 года. Выпущена последняя машина этой серии.

Кузов

Внешние панели

Сразу скажу: эти кабриолеты делятся на два больших лагеря. Первый – это автомобили круглогодичной эксплуатации и уличного хранения. Второй – «машины выходного дня» с летней эксплуатацией и гаражным хранением. Есть промежуточные варианты, но их сравнительно немного. Иногда машины меняют хозяев и режим эксплуатации, но SL – модель редкая, их очень подолгу держат в одних руках, если они в порядке, а уж если они пошли по рукам, то обычно и эксплуатируют их на всю катушку. Отсюда вытекают очень специфические нюансы в части состояния кузовов, учитывая, что половина кузова снаружи алюминиевая, но основа у него стальная. Вдобавок эксплуатируют такие машины обычно люди возвышенные, а отношение к технике у них бывает самое разное.

Если говорить о качестве окраски и защиты кузова от коррозии, то оно примерно на уровне S-class в кузове W220 после рестайлинга – то есть… плохое. Адгезия краски к металлу не очень хорошая, а сам слой краски сравнительно тонкий, если это не ксералики или металлики. В любом случае краска тут мягкая, склонная к образованию царапин и сколов. Но при аккуратной эксплуатации и должном уходе SL может выжить и на улице.

Однако тут начинаются нюансы с поломками по части техники и особенностями открытого кузова: протечки в салоне случаются часто, и если машина ночует на улице или стоит там во время ремонтов, то в дальнейшем кузов будет разрушаться ускоренными темпами. Любые проблемы с доводчиками стекол и гидравликой привода крыши тоже приведут к тому, что в салоне будет вода, и пострадает не только электрика и интерьер, но и основа кузова.

В общем, задача внешнего осмотра при покупке – в основном в определении того, жила ли машина на улице. Если есть вздутия и следы внутренней коррозии, автомобиль грязный, в решетках надмоторной ниши есть листья и ветки, то почти наверняка это уличный экземпляр. И даже если ЛКП снаружи будет неплохим, лишь немного выгоревшим и заполированным, то кузов все равно будет в не очень хорошем состоянии. Косметические перекраски при этом смущать не должны – машины такого класса могут поддерживать в идеальном состоянии долго, перекрашивая из-за пары сколов чуть ли не целиком.

Гаражные экземпляры правильного хранения, не стоявшие в залитых паркингах и сырых гаражах, будут в целом чище, без въевшейся грязи на уплотнениях стекол и крыши, без скоплений пыльцы в сливах багажника и капота. Вдобавок у них часто даже не зацветают сколы и меньше перекрашенных деталей.

В общем, я бы советовал очень внимательно осматривать кузов, особенно его стальную часть. Проверять нужно все – от особо проблемной зоны под задними боковыми стеклами, где из-под молдинга любит лезть коррозия, и до всех резинок и молдингов на порогах и арках. Если видите, что машина была «уличной», то стоит сразу готовиться к осмотру снизу с частичным разбором. Если же это летний автомобиль выходного дня, и вы планируете эксплуатацию в том же режиме, то мелкие проблемы по кузову можно в какой-то степени игнорировать. Ну а покупать эту машину для повседневной езды – это варварство, если только вы не готовы вливать нереальные суммы в поддержание ее состояния.

Снизу

Разница между машинами выходного дня с гаражным хранением и «разъездными» в Москве лучше всего заметна снизу. Ржавое днище, рыхлая коррозия под молдингами в арках, ржавые трубки тормозов и гидропневматики подвески не скрыть, даже если машина провела на улице буквально год-другой между заботливыми хозяевами. Легкий налет коррозии у шпилек и в местах креплений локеров, а также почти идеально чистые арки, пороги и передняя часть днища – это признак типовой гаражной машины, ведь мало кто заморачивается с идеальной сухостью гаража и регулярной промывкой арок с разборкой. Пробег тоже показателен, но его на этом поколении легко скручивают, а установка салона с малопробежных японских «доноров» закрывает возможности по диагностике. Но поверьте, ржавый кузов – это не самое страшное, с чем вы столкнетесь на поезженном SL.

Оборудование кузова

Про достаточно капризную гидравлику крыши уже было сказано чуть выше. Причем после 2008 года она стала чуть более надежной, но менее ремонтопригодной за счет неразъемных соединений на большей части гидроцилиндров. По проблемам она мало отличается от иных пневмоподвесок: сбоит блок клапанов, насос, случаются протечки масла в линиях, отказы датчиков и тому подобные неприятности. Сумму за ремонт можно оставить очень большую, но, что хуже, не получить результата. Мало кто имеет хороший опыт в ремонте мехатроники, не все мастера поймут, как что работает и как диагностируется. Расположение насоса, блока клапанов и проводки на все это тоже достаточно уязвимо. И если в машину попадает влага, то велики шансы, что оборудование крыши просто помрет.

Фары выгорают любые – как с ксеноном, так и без, и до рестайлинга, и после. В результате все они сегодня или имеют замененные линзы, или не светят. Версия с адаптивным освещением отличается отменной капризностью. Видимо, сказывается разница в условиях работы механизмов: тут фара ниже, нужна более тонкая работа переключателя режимов шторки, и все это вдобавок завязано на качественную работу подвески ABC, которая регулирует уровень кузова.

В целом обилие мелких элементов оформления вроде колпачков датчиков парктроника, разнообразных решеточек и накладок сильно повышают шансы на ремонты. Стоит это все дорого даже б/у, новым доступно крайне ограниченно, а в неоригинале не встречается. Выложить миллион за внешний вид для R230 – так же легко и неприятно, как откапиталить М272. И от возрастных потерь никуда не деться.

Особый нюанс касается стеклоподъемников. Двери тут безрамочные, от них зависит герметичность кузова, и нагрузка на них повышенная, так что в итоге износ даже той капитальной конструкции стеклоподъемника, что спрятана в дверь, гарантирована. Изнашивается моторчик, изнашиваются пластиковые ползуны механизма. А при заклинившем стекле каждое открытие двери – это насилие над уплотнением стекол и дверью. Хотя чаще механизм просто не закрывается до конца в случае проблем. Попробуете угадать, сколько стоит комплексный ремонт двери? Если не повезет, то в сотню тысяч рублей вы не уложитесь. А сильно уменьшит расходы только суровый «колхозинг» с установкой элементов от W220/221.

Салон

Салон у SL прекрасен, но почему-то очень часто видны примеры перешивки в какие-то экстремальные цвета. А разнообразные опции чаще всего не работают – причем касается это не только массажа и спутникового радио, но и совершенно банальных электрорегулировок сидений, затемнения стекол и так далее. Поскольку средние пробеги сравнительно небольшие и можно найти машину первых лет выпуска с пробегом меньше сотни тысяч, то износ салона во многом определяется условиями хранения. Тут на первый план выходят нюансы с выгоранием и вспучиванием пластика приборной панели, пересушенной кожей руля и сидений, следами от воды в салоне из-за нарушений условий хранения и романтических поездок под дождем…

Климатика не особенно капризна, разве что электроника блока климата ломается подозрительно часто, хотя он тут типовой. А разнообразные воздушные шарфы отказывают вместе с электрикой сиденья.

Электрика

Что будет, если попробовать в маленькую машину поставить электросистему от большой и попытаться заодно спрятать большую ее часть под капот? Получится аж три блока SAM, много запутанной проводки и куча сложностей в эксплуатации. Если вы забыли, что такое блок SAM, то это интеллектуальный блок коммутации, вся бортовая сеть в машинах Mercedes собрана обычно на паре таких, а тут их чуть больше. Блок этот имеет в себе реле и цепи управления питанием, цепи обратной связи и предохранители, управляет подключенными к нему устройствами и обеспечивает их коммуникацию между собой. Причем управляет он всеми устройствами, от лампочек в фарах и бензонасоса до навигации. Питание блоков управления мотора, АКП, механизмов кузова и подвесок тоже выведено на них, и генератором с цепью заряда аккумуляторов (которых тут два) управляют они же.

Что может пойти не так, ведь система должна идеально считываться фирменным сканером и иметь отличную самодиагностику? На деле все чаще владельцы сталкиваются со сбоями начинки блоков, выгоранием цепей, поломками реле. Хорошо, что все это отлично разбирается, перебирается и в целом поддается ремонту, но крови все равно может попить немало. Вдобавок задний и правый передний блоки SAM находятся в зонах, которые при определенных условиях может залить, что сильно осложняет эксплуатацию.

К тому же напомню, что тут помимо датчиков крыши и общей насыщенности второстепенной электроникой, которой можно и пренебречь, еще и подвеска активная. А значит, есть еще куча важных датчиков по низу кузова, где все разъемы и сами датчики находятся в зоне риска даже при аккуратной эксплуатации и гаражном хранении.

Отдельное спасибо в части ремонта и обслуживания стоит сказать нестандартным агрегатам. Если машина оснащена мотором V12, АКП Speedshift и прочим «эксклюзивом», то хлопот сильно прибавится из-за замены достаточно типовых элементов вроде подушки безопасности, блоков SAM и катушек зажигания: это будут крайне редкие и крайне дорогие элементы. Но об этом мы еще поговорим подробнее в разделах о моторах и АКП.

Ну и еще не забывайте, что помимо всего, описанного выше, никуда не исчезают и типовые проблемы старых машин – просто они менее заметны на фоне серьезных и дорогих проблем. Так что заедающие моторчики зеркал, поломки проводов в гофрах, гаснущие элементы задних фонарей и сбоящие датчики парктроников – обязательные «пустяки».

Промежуточный итог

Никто не задумывал сделать эту машину простой и дешевой в эксплуатации, а потому не стоит удивляться тому, что у нее много сложных и не особенно надежных элементов конструкции. Ну а катастрофа с качеством окраски при переходе на водорастворимые материалы ЛКП у Mercedes проявилась очень контрастно – жаль, что такой красивый SL вплоть до первого рестайлинга остается в зоне риска. Но если машину эту применять по назначению, то это не такая уж большая проблема. Главный вопрос в том, применяли ли ее по назначению все те годы, которые она уже успела прожить до вас. Впрочем, есть и другой вопрос: а есть ли такие же специфические проблемы в технике – подвесках, моторах и коробках передач? Об этом мы поговорим во второй части материала.