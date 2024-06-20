Как правильно отремонтировать мелкое повреждение ЛКП автомобиля

Колонии «летающих камней» на российских дорогах в партнёрстве с вылетевшими шипами от зимних покрышек, мусором и прочим твёрдым и острым «населением» обочин наносят отечественным водителям немалый ущерб. Не только моральный, но и вполне физический: за пару-тройку лет эксплуатации лакокрасочное покрытие покрывается десятками заметных щербин, которые тут же начинают ржаветь. Про стёкла вежливо умолчим – на соответствующие СТО почти всегда нужно записываться и ждать своей очереди.

© Quto.ru

После очередного звонкого «дзынь», водитель и собственник машины по совместительству увидит хорошо знакомую картину: глубокий, зачастую до металла, «пробой», периодически с легкой деформацией металла – вмятиной. Последнюю, к слову, вытянуть не сложно, а вот с повреждение ЛКП что делать – большой вопрос. Страховая компания и официальный дилер посчитают, что покраске подлежит вся деталь: никаких «переходов» и прочих ловкостей у нас по регламенту не предусмотрено. Те, у кого полиса добровольного страхования нет, поедут на станцию обслуживания другого порядка: малярная камера в гаражах покраску переходом уже предложит.

А что же остальные, у которых и с финансами - трудности? На помощь придет классический набор кисточки и маленькой баночки с краской по артикулу, что продаётся в магазинах повсеместно, а дальше – тривиальный тяп-ляп. Через три года эксплуатации машина становится пятнистой. И цвет не подошёл, и краска «осела», да и старание подвело. Уж лучше бы остался скол!

На самом деле, проблема кроется не в краске или старании, а в нарушении регламента ремонта. Наляпать краски прямо на парковке автомагазина – так себе идея, а заняться аналогичным творчеством на даче или в гараже – ничем не лучше. Скол – точно такое же повреждение ЛКП, как и царапина, а зачастую – и более глубокое. Хотите сделать качественно и аккуратно – подходите к вопросу соответственно. Следовательно, нужно чётко соблюсти регламент работ, который на самом деле включает в себя намного больше операций, чем просто размахивание кистью.

© Adobe Fotostock

Во-первых, перед покраской, сколь бы незначительной она не была по площади, машину следует помыть, а место работ – подготовить. Во-вторых, потребуется не затрапезный набор, теоретически подходящий по цвету, а подобранная краска: фирменный заводской окрас со временем выгорает, так что «магазинный вариант» в трёх случаях из трёх будет выделяться. Кстати, минимальный объём «материала» у колориста, не заправленный в баллончик, а налитый в обычный пластиковый контейнер, стоит совсем недорого – до 500 рублей. Но именно он-то нам и нужен. С кисточкой, позволяющей аккуратно и точно нанести краску, дела обстоят ещё проще – она продаётся в любом канцелярском магазине.

Помимо той самой краски, понадобится еще некоторое количество материалов: малярный скотч, абразив, в лице шкурок зерном 240, 320, 600 и 2000, которых хватит и по одному листу, антисиликон для обезжиривания, «кислотник», чтобы ржа не полезла из-под ремонта после первого дождя, грунт-наполнитель для идеальной подготовки поверхности к окрасу, нетканые салфетки и, собственно говоря, лак. Собрав вышеописанный набор, можно приступать непосредственно к процедуре восстановления повреждённой детали.

© Adobe Fotostock

Первый делом, ограждаем рабочую область с запасом – вышкуривая поверхность, можно неловко «зайти слишком далеко» в своём рвении. При ремонте обычного скола, потребуется работать с участком, размером со спичечный коробок. Далее, сглаживаем края скола и вычищаем «дно» пробоя: сначала 240, потом 320, потом 600. Лучший прибор для оценки проделанной работы – указательный палец: если он не почувствует острых краев и «оврагов» - вышкурено качественно. Обезжирив, можно переходить к следующей стадии – грунтованию. Кислотный грунт загерметизирует металл.

Если под сколом виден только белый «наполнитель», а железо не блестит – этот пункт нужно смело пропускать. А вот если пробило «до блеска» – наливаем в колпачок баллончика пару-тройку капель состава и наносим его на повреждённый участок. Одного слоя достаточно. Далее – риска «шестисотой шкуркой» и грунт-наполнитель. Его можно наносить разными методами, кому как удобнее: некоторые умельцы «попадают в цель» даже из баллончика. Но проще всё же повторить вышеописанный трюк: брызнуть несколько капель в колпачок и намазать кистью на поверхность. Двух заходов достаточно. Про межслойную сушку не забываем – подробности написаны на таре!

© Adobe Fotostock

Последний этап – декоративный, собственно – самый сложный. Первый слой краски ляжет настолько страшно, что захочется всё бросить и предаться сплину. Не дожидаясь, когда он окончательно высохнет – наносим второй, а чуть позже – и третий. Они «картинку» несколько поправят. Финальный заход кистью – лак. Два слоя. По сути, наша основная задача - избежать провала краски и попасть в цвет. Если делать всё по инструкции – обязательно получится. Нет иного варианта просто.

Если покажется, что ремонт закончен – перекреститесь. Показалось. Далее нам потребуется та самая двухтысячная «шкурка» и полировка. Да-да, без матирования и полировальной машинки никак не обойтись. Делать это сразу совсем не обязательно, нужно дать всему «бутерброду» как следует высохнуть, что в «комнатных условиях» занимает не менее 12 часов, а по уму – так и все 24. После - вежливо и аккуратно, обильно сдабривая поверхность водой, работаем шкуркой на бруске: подойдёт любая плотная, но ровная деревяшка, обрез утеплителя и все, что угодно, способное держать форму. Силу, если она осталась, применять не надо.

© Adobe Fotostock

Далее – полироль. Многочисленные испытания самых разных составов оставили некоторый опыт: лучший вариант – приобрести на развес самую малую порцию знаменитого состава 3М и не размениваться на эксперименты. Дешевле выйдет. На один скол хватит буквально бутылочного колпачка, но обычно продают от 100 грамм. Такого объёма достаточно чтобы полностью отполировать три-четыре детали, но лето ведь только началось!