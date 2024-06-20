Автоэксперт объяснил, как бюджетно и надолго продлить жизнь турбонаддуву

Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов рассказал "Российской газете", как совсем недорого и надолго продлить жизнь турбонаддуву мотора.

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"Основная рекомендация для продления срока службы турбонаддува мотора - сократить интервалы замены масла ДВС на 30 -50%, то есть менять масло каждые 7-10 тысяч км. Важно, чтобы масло было качественным и соответствовало требованиям производителя.

Еще один способ - следить за чистотой воздушного фильтра ДВС и чаще менять фильтр на новый. В основном производители рекомендуют интервал замены воздушного фильтра 30 тысяч км, я рекомендую менять каждые 15 тысяч км. Это особенно важно, если автомобиль эксплуатируется в условиях с повышенным содержанием пыли в воздухе. Третий способ - поддерживать чистоту радиаторов, включая интеркулеры, систему охлаждения ДВС и кондиционера, во избежание перегрева, который наносит вред турбине.

Способы продления жизни турбонаддува, которые не требуют финансовых инвестиций, можно назвать следующие. Первый - "прогревать" автомобиль, но не путать с длительной работой на холостом ходу. Начинать движение можно сразу после того, как обороты двигателя опустились до рабочих. Основное действие, продлевающее работу турбины - размеренная, спокойная езда, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру. Турбина смазывается маслом и конструктивно находится достаточно высоко, поэтому для обеспечения надежной смазки масло должно быть текучим.

Второй способ - после интенсивного движения дать поработать двигателю, чтобы турбина остыла. Сделать это можно несколькими способами: после окончания движения не выключать двигатель и оставить автомобиль на холостом ходу на 1-2 минуты или снизить темп движения перед остановкой. Эти способы применяются по аналогичным причинам: турбина смазывается и охлаждается маслом, если заглушить двигатель, циркуляция масла закончится, что приведет к большим тепловым нагрузкам на турбину", - отметил специалист.

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