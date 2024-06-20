Названы самые популярные экономичные автомобили в России

В категории легковых автомобилей с моторами объемом до 1,5 л самой популярной в России моделью в сегменте с пробегом стал отечественный седан Lada 2110, а среди новых — кроссовер Haval Jolion. Об этом 20 июня сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Авто», которые изучили данные за период с января по май 2024 года.

«Среди подержанных автомобилей с двигателем до 1,5 л первое место по доле в спросе заняла Lada (ВАЗ) с результатом 37,7%. На втором месте оказался Hyundai, занявший 7%, на третьем — Chevrolet с 6,5%. Замыкают пятерку Toyota и Daewoo (4,3% и 4,2%)», — говорится в сообщении.

В топ-5 по доле в спросе среди подержанных машин лидирует Lada 2110, на втором месте — 2109, на третьем — 2114 Samara. Замыкают пятерку лидеров 2115 Samara и 21099. Среди моделей больше всего объявлений о продаже ВАЗ-2110, далее идут Kia Rio, 2114 Samara, 2115 Samara и Hyundai Accent.

По словам директора направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадима Иванова, покупатели ценят автомобили с двигателями 1,5 л. за сочетание экономичности, доступности и мощности.

До этого стало известно, что Япония в мае сократила поставки в Россию легковых автомобилей (одной из основных категорий в товарообороте двух стран) на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина Японии.

Кроме того, поставки в Россию запчастей к автомобилям в мае сократились на 8,3%, а поставки мотоциклов выросли на 18,1%. На легковые машины приходится 65,1% всего японского экспорта в РФ.

Также выяснилось, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, ввезенных в страну по официальным каналам, составили 126,4 тыс. штук. С учетом альтернативных каналов ввоза в России за месяц было продано 142,9 тыс. машин.