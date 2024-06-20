Жительница Сургута объяснила, почему отговаривает людей от покупки Lada

Девушка из Сургута, которая отговаривала от покупки автомобилей Lada, считает их некачественными. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Лучше взять японца подешевле и надежнее, чем потом хвататься за голову и продать в трейд-ин за 30к. Просто чтобы действительно кайфовать от этих авто, нужно дорабатывать их своими руками, в гараже какие-то мелочи, а дорабатывать авто, грубо говоря за 1.5 млн, ну, как-то желание не особо много, так как за эти деньги ты ждешь качественный продукт, а не скряб бряк и трынь», — сказала жительница Сургута.



До этого сургутянка разместила на Авито объявление, в котором написала, что готова отговорить любого потенциального покупателя от приобретения автомобиля Lada.

Женщина написала в объявлении, что «готова привести доводы, почему покупка Lada является плохой идеей». Также она может объяснить, «что это не стоит нынешних расценок».

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По словам женщины, она владела автомобилями от «раньше было лучше» до «бери с салона, гарантия же есть». Позже объявление было заблокировано.