СМИ: 54% россиян призвали запретить людям старше 70 лет садиться за руль

Более половины (54%) россиян согласны с тем, что в России нужно перестать выдавать водительские права людям старше 70 лет, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,7 тыс. человек. По мнению этой части респондентов, с возрастом у человека замедляются реакции, ухудшаются зрение и слух, поэтому он может создать большую угрозу на дороге.

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"Дело не в правах человека, а в возрастных изменениях, которые происходят в организме каждого человека. Он, может, хороший дедушка или бабушка, кормит бездомных животных, но, по сути, представляет опасность для окружающих на дороге и вблизи нее! Пусть его дети и внуки в таком возрасте уже возят!" - сказал участник опроса.



При этом 44% опрошенных россиян уверены, что многие пожилые люди являются здоровыми, активными и сообразительными, поэтому лишать их возможности садиться за руль несправедливо.

"Если человеку позволяет здоровье, если он в состоянии сдать экзамены, в чем проблема?" - отметил участник опроса.



Оставшиеся 2% выбрали вариант "другое". Респонденты предложили выдавать права и после 70 лет, однако, проводить для таких водителей дополнительные проверки здоровья.

Накануне представители движения "Ветераны России" заявило, что в России необходимо ввести возрастное ограничение для водителей, запретив людям старше 70 лет садиться за руль. Председатель движения Ильдар Резяпов отмечал, что для водителей в возрасте следует проводить более строгие медосмотры и выдавать им права не на 10, а на 5 лет, убежден он.