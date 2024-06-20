Зачем водители сверлят дырки в аккумуляторах

Когда батареи быстрее разряжаются – в жару или на морозе? Не торопитесь отвечать – вопрос каверзный. Если говорить про саморазряд батареи, то он выше летом, поскольку на холоде любые химические реакции замедляются. Именно поэтому хранить заряженную батарею, снятую с машины, рекомендуется только в холодном помещении, а вовсе не в теплом. Но, с другой стороны, на холоде АКБ плохо принимает заряд, а на сильном морозе вообще не заряжается.

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Поэтому создается впечатление, что разряд на холоде ускоряется. Емкость батареи на морозе также якобы уменьшается, но это обман: никуда она не делась. В этом можно убедиться, согрев батарею: все ампер-часы окажутся на месте. А не выдает батарея заряд лишь потому, что возросла вязкость электролита, замедляющая скорость поступления кислоты в поры активной массы пластин.

Что надо делать в процессе «прикуривания»: пускать мотор машины-донора или глушить его? С автомобилями прежних поколений типа УАЗ-469 или ВАЗ-2101 никаких проблем не наблюдалось при любых раскладах. Работа двигателя донора при этом только приветствовалась. А вот у автомобилей с электронной системой управления периодически наблюдаются проблемы, причем как у донора, так и у разряженной машины, особенно последних поколений. Специалисты НАМИ отмечали, что при попытках пустить разряженных «китайцев» помирала именно их электроника, а не электроника заведенных автомобилей-доноров.

Так что лучше не рисковать. Обычно штатные АКБ служат дольше покупных. Почему? Официального подтверждения от производителей АКБ на этот счет нет. Однако, по нашей информации, при отгрузках на первичную (конвейерную) комплектацию поставщик обязан выполнять специфические требования производителя и порой делать батарею в чем-то лучше (и дороже) того уровня, который прописан в ТУ.

Обычно это не афишируется, но, по нашим сведениям, отдельные производители батарей для этого изменяют конструкцию решетки, увеличивают содержание активной массы, добавляют пластины и так далее – лишь бы не потерять выгодный контракт. А на свободный рынок тот же производитель направляет «обычные» АКБ. Отсюда и результат. Правда ли, что батарею AGM можно оживить, просверлив в корпусе дырки и добавив внутрь дистиллированной воды? Так поступать не следует.

Эти батареи работают по принципу замкнутого кислородного цикла и не требуют доливки воды, так как электролит находится в порах стекломата и в теле электрода, то есть не имеет свободной жидкой фазы. И одно из главных условий работы – избыточное давление, при котором и производится замкнутый кислородный цикл. Поэтому сверление дырок в таких батареях недопустимо.

Почему вы говорите, что установка АКБ большей емкости не опасна: ведь она же будет постоянно недозаряжаться? Это старое заблуждение. Дескать, если емкость стала больше, то и заряжаться батарея должна дольше. Однако же простая логика подсказывает, что это не так. Если батарея отдала, к пример 1 А·ч, то и вернуть ей нужно 1 А·ч – вне зависимости от емкости, указанной на ее этикетке. Аналогия простая: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана всё тот же стакан – как в ведро, так и в бочку.

Может ли сгореть стартер, если установить батарею, заявленный ток которой выше, чем у штатной АКБ? Нет, никогда и ни за что. Даже если батарея может выдать ток в миллион ампер, в реальности она будет руководствоваться законом Ома. Напоминаем: ток равняется напряжению, деленному на сопротивление. А поскольку сопротивление обмоток стартера от мощности АКБ никак не зависит, то и стартерный ток при замена батареи на более энергоемкую не изменится.

Не опасно ли отсоединять АКБ от бортовой сети? К сожалению, чем современнее автомобиль, тем больше вероятность того, что при отключении АКБ от бортовой сети он закапризничает. К примеру, на машинах «москвичевского» уровня никаких проблем вообще не будет. Но уже на большинстве автомобилей первой декады 2000-х (например, Volvo S60) при отключении АКБ могут сбиться настройки аудиосистемы, часов и прочая мелочевка. На многих более современных автомобилях (Mercedes-Benz W204, Volvo S90) производители устанавливают две АКБ, что должно сохранять настройки в исходном состоянии. Однако на том же Volvo S90 при отключении основной батареи в багажном отделении срабатывает аварийная сигнализация, говорящая о несанкционированном вмешательстве в конструкцию машины. Дилеры в таких ситуациях дружно предлагают обслуживать машину «только у них».

Как себя вести, если необходимо отключить батарею? Многие «бывалые» используют резервный источник питания. Например, им могут послужить три аккумулятора 18650, соединенные последовательно. Подключаемся к обеим клеммам автомобиля, затем отсоединяемся от штатной батареи и делаем все, что наметили. Риск каких-то программных неприятностей при этом сводится к минимуму.

Комментарий специалиста Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер компании Energon: