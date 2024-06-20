В июне в России подешевели сразу несколько моделей Changan
Начало июня для китайского бренда в России было отмечено снижением стоимости на три кроссовера и седан. Цена не менялась. Удешевление произошло из-за «дополнительной выгоды», которая вернулась или выросла. Это сразу снизило цену на 0,7-4,3%, что эквивалентно 20-100 тысячам рублей, сообщают «Автоновости дня».
По условиям бренда, единственным условием для получения «дополнительной выгоды» является полная оплата автомобиля при покупке. Теперь на 20 тысяч дешевле можно приобрести седан Eado Plus и кроссовер Uni-T.
Другие две модели - кроссовер CS35 Plus New и семиместный CS95 - можно купить на 100 тысяч дешевле. До июня они продавались без «дополнительной выгоды».
Таким образом, в настоящий момент Changan Eado Plus продается в диапазоне от 2 209 900 рублей до 2 279 900 рублей, Changan Uni-T за 2 829 900, Changan CS35 Plus New от 2 239 900 рублей до 2 299 900, Changan CS95 можно приобрести за 4 249 900 рублей.