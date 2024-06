В июне в России подешевели сразу несколько моделей Changan

Начало июня для китайского бренда в России было отмечено снижением стоимости на три кроссовера и седан. Цена не менялась. Удешевление произошло из-за «дополнительной выгоды», которая вернулась или выросла. Это сразу снизило цену на 0,7-4,3%, что эквивалентно 20-100 тысячам рублей, сообщают «Автоновости дня».

© Quto.ru

По условиям бренда, единственным условием для получения «дополнительной выгоды» является полная оплата автомобиля при покупке. Теперь на 20 тысяч дешевле можно приобрести седан Eado Plus и кроссовер Uni-T.

Другие две модели - кроссовер CS35 Plus New и семиместный CS95 - можно купить на 100 тысяч дешевле. До июня они продавались без «дополнительной выгоды».

Таким образом, в настоящий момент Changan Eado Plus продается в диапазоне от 2 209 900 рублей до 2 279 900 рублей, Changan Uni-T за 2 829 900, Changan CS35 Plus New от 2 239 900 рублей до 2 299 900, Changan CS95 можно приобрести за 4 249 900 рублей.