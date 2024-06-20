Он вам не «ноунейм». Тест-драйв Livan X6 Pro

Лексикон российского автомобилиста наполняется всё новыми названиями китайских автобрендов. Пока ещё приходится по два раза повторять, что это «Ливан», а не то, что все узнали в начале 2010-х годов. Хотя, с другой стороны, можно и не говорить, что ездишь на «Ливане», достаточно бросить фразу, что у тебя X6.

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Текст: Денис Лукин.

Итак, Livan X6 Pro – новый кроссовер из Поднебесной, о котором пойдёт речь далее.

В широчайшем многообразии форм решёток радиатора, а она визитная карточка любой машины (вспомните баварских «сосисочников»), эту модель украсили оригинальной решёткой. Она реально придаёт солидности! Тонкие полоски повторяются в дизайне колёсных дисков, добавляя гармонии в общий стиль. Даже задние фонари сделали оригинальными и утончёнными в прямом смысле слова. Вся оптика, конечно же, светодиодная. Иначе сегодня никак.

В салоне царит минимализм настолько, что так и хочется сказать производителю: ребят, ну дайте хоть немного физических кнопок, ну что вам, жалко? Один огромный экран, размерами чуть ли не со сноуборд, и всего лишь кнопка старт-стоп. Всё «общение» с машиной только через нажатие на монитор жирными пальцами. Но зато полное ощущение что ты уже в будущем!

Интерьер впечатляет и вызывает положительные эмоции. Например, телеса водителя и пассажира поддерживают новомодные кресла-ковши с цельным подголовником. Задний ряд также не лишён комфорта, есть даже разъём USB, а в спинку заднего дивана вмонтирован откидной подлокотник с подстаканниками. Материалы отделки недорогие, но все выглядит добротно и только время покажет, насколько всё подвержено скрипам и другим неприятным шумам.

Багажное отделение без претензий, единственное огорчение – это докатка вместо полноразмерного колеса. Впрочем, так у многих автомобилей. В моем случае, пусть лучше будет больше места в багажнике.

Ну и самое интересное – как едет Livan X6 Pro. Едет бодро! И чем богаче комплектация, тем мощнее полуторалитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. В «топе» табун состоит из 174 лошадей и едет Livan X6 Pro очень здорово. Настолько, что я выбрал постоянную езду в режиме ECO. А куда гонять по московским дорогам? Чуть перенервничал и сразу штраф, не удержался несколько раз – пачка уведомлений. Да и бензин нынче не подарок! Благо в «Эко»-режиме расход в городе чуть более 8 литров.

Если продолжать говорить о цифрах, то стоимость кроссовера весьма привлекательна – чуть более двух миллионов рублей и разбег от минимальной то топовой версии менее двухсот тысяч. Таким образом, для покупки стоит рассматривать всё по максимуму. Livan X6 Pro постарались сделать доступным и симпатичным, при этом оснащённым всем необходимым.