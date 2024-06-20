Эксперт назвал 5 самых беспроблемных автомобилей за 300 тысяч

Для того, чтобы купить машину, пусть и с пробегом, не всегда нужно оформлять кредит. Некоторые модели на вторичном рынке стоят бюджетные 300 тысяч рублей. На что нужно обратить внимание при покупке таких автомобилей?

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Если у вас есть всего 300 тысяч, можно смело рассматривать вариант с Mitsubishi Lancer 2004 - 2006 годов выпуска. Как правило, эти автомобили с большим пробегом, но в довольно хорошем состоянии. Преимуществом в данном случае можно назвать неплохое оснащение, хороший уровень комфорта и привлекательный дизайн. Стоит ориентироваться на ТС с МКПП и с 1,6-литровым мотором.

Примерно такая же ситуация с Ford Fusion. Но есть нюанс - дизайн автомобиля, как говорится, на любителя. Среди преимуществ модели можно смело назвать простоту и надежность, минимальные траты на содержание и запас прочности при регулярном обслуживании. К покупке стоит рассмотреть модели 2004 - 2006 годов выпуска. Они, как правило, в хорошем состоянии с механической коробкой передач и 1,4-литровым двигателем.

Opel Vectra 2001 — 2004 годов производства может похвалиться не только хорошим техническим оснащением, но и привлекательным дизайном. Это может стать хорошей покупкой, если рассматривать машины с механической КПП. Специалисты сходятся во мнении, что более дорогое, в сравнении с предыдущими моделями, обслуживание все равно не отменяет оправданности покупки.

Неприхотливый Nissan Almera 2002 — 2003 годов выпуска и сейчас пользуется хорошим спросом. Модель рассчитана на большой срок эксплуатации, при условии своевременного обслуживания. К покупке стоит рассмотреть автомобиль с МКПП и с 1,5-литровым бензиновым двигателем.

Chevrolet Lacetti за 300 тысяч рублей в адекватном состоянии придётся поискать. Скорее всего, это будут машины с приличным пробегом - до 300 тысяч километров. Преимуществами модели при неплохом оснащении являются простота и бюджетность в содержании. Стоит присмотреться к машинам 2004 - 2005 годов выпуска с «механикой» и с 1,4-литровым мотором.