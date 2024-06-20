Чем Lada Iskra отличается от Logan: новые подробности

Как пишет телеграм-канал «Автопоток», несущий каркас кузова новинки российского автопрома, модели Lada Iskra, унифицирован с Logan/Sandero третьего поколения лишь частично. «Верхняя часть каркаса у Искры полностью оригинальная, а одинаковыми у Искры и Сандеро являются только некоторые внутренние элементы кузова, в частности, пластины крепления замка», — сообщает автор канала со ссылкой на источник в АвтоВАЗе.

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Lada Iskra построена на упрощенной версии французской платформы CMF-B — право на ее использование АвтоВАЗ получил после ухода Renault из России в 2022 году. Спереди у модели стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. На этой же архитектуре базируются и бюджетные Logan и Sandero третьего поколения, однако если французы сделали рывок вперед за счет электронной архитектуры, то в Искре по причине санкций пришлось сделать ставку на решения от Lada Vesta.

Отличаются и габариты. Так, длина Lada Iskra составляет 4333 миллиметра, ширина — 1777 миллиметров, высота — 1517 миллиметров, а расстояние между осями — 2603 миллиметра. Для сравнения, Логан третьего поколения на 63 миллиметра длиннее, на 71 миллиметр шире и на 16 миллиметров ниже, а колесная база больше на 46 миллиметров.

В АвтоВАЗе ранее сообщали, что для «технологической независимости» в конструкции Lada Iskra использованы примерно четыре сотни новых деталей. Российский автопроизводитель локализовал или импортозаместил внушительный перечень компонентов — от кузовных элементов до электронных блоков. Самый явный пример — это китайские коробки передач. Отечественная трансмиссия (пятиступенчатая «механика») останется только у самых дешевых версий с 90-сильным восьмиклапанным мотором ВАЗ-11 182, в то время как с 16-клапанным агрегатом ВАЗ-21 127 на 106 сил будут работать импортная шестиступенчатая «механика» или вариатор WLY.

В начале июня в одном из финских изданий была опубликована статья, в контрой автор обвинил АвтоВАЗ в краже чертежей модели Logan третьего поколения. По мнению финского обозревателя, седан Iskra создан на основе решений, украденных у концерна Renault, причем и французская, и румынская марки не имеют отношения к новинке. Однако о том, что проект Iskra начинался еще при Renault, а «третий» Logan планировал собирать на АвтоВАЗе, журналист не упомянул.