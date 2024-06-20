Автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о запрете поставок электромобилей китайского бренда Zeekr в Россию, а также оценил перспективы бренда на отечественном авторынке.

Как ранее стало известно порталу «АвтоВзгляд», китайский производитель премиальных электрокаров разослал директиву, которая обязывает китайских поставщиков прекратить поставки сотрудничество с российскими партнерами уже с 30 июня. Подробностей содержания документа пока нет, как информации о том, что грозит тем, кто продолжит работать с нашей стороной.

Согласно информации от двух источников, Zeekr написала китайским дилерам письмо, в котором указала, что начиная с 30 июня компания запрещает продавать автомобили в России. При этом официально Zeekr присутствует в Казахстане и Белоруссии, а в России официально компании нет. Соответственно, говорить об уходе компании из России здесь было бы неправильно. Вместе с тем официального подтверждения информации о запрете продаж со стороны компании еще никто не видел, на ее сайте никаких данных на этот счет нет... Казахские дилеры и дилер в Белоруссии письмо не получали, и выходит, что Zeekr настаивает как раз на том, чтобы ее машины не везли в ЕАЭС каким-то косыми способами, а чтобы туда завозили официальные машины, а потом реэкспортировали бы их в РФ. Олег Мосеев Владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров

Эксперт предположил, что действия Zeekr являются самопиаром компании.

«Североамериканский и европейский рынки для Zeekr гораздо важнее, чем российский, поскольку там существенно больше продаж и больше потенциал. Кроме того, у компании Geely, которой принадлежит Zeekr и Volvo, у которой есть доля в Mercedes, существуют опасения касательно европейского рынка, где у нее есть другие проекты. Так что, на мой взгляд, заявление Zeekr было сделано для того, чтобы не попасть под вторичные санкции. В компании стремятся обозначить, что, мол, мы сделали все, что смогли - мы пригрозили дилерам, ну а с их продажами мы уже ничего сделать не можем, мы не можем контролировать, куда в итоге уехала машина. Выглядит происходящее именно так», — заявил специалист.



Опасения, согласно которым автомобили Zeekr «могут превратиться в кирпич» после завоза в РФ, эксперт назвал необоснованными.

«Zeekr, как и любой другой современный электрокар, — это гаджет, который надо регулярно обновлять. И наши мастера давно научились разблокировать телематику этих машин, а превратить автомобиль в кирпич на самом деле может только она. Тем более она все равно корректно не работает в РФ, так что отключение соответствующего блока приводит к нормальной эксплуатации машины. Да, после отключения не будет автоматических обновлений, но обновления и раньше происходили путем заезда на неофициальную сервисную станцию в РФ», — отметил Мосеев, добавив, что проблем с ремонтом автомобилей Zeekr в России также не предвидится, поскольку поставки запчастей для этих машин налажены, а мастера многих автосервисов научились обслуживать эти электромобили.



По словам эксперта, в дальнейшем машины Zeekr продолжат поступать в Россию из Белоруссии, Казахстана и даже из Китая.

«В Китае сложная система продажи автомобилей. В ней присутствуют не только официальные дилеры бренда, но и так называемые торговые дома, которые не контактируют с производителями. Эти торговые дома могут спокойно покупать автомобили Zeekr у дилеров, которые будут отчитываться о продаже машины китайской компании, а затем эти торговые дома, как и сейчас, будут поставлять авто в Россию, используя российских партнеров», — заключил эксперт.



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