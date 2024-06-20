Эксперт рассказал, какой мотоцикл лучше купить новичку

Основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко в беседе с газетой "Известия" рассказал о нюансах выбора мотоцикла для начинающих.

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Оптимально будет начать с туристических мотоциклов, считает эксперт, отмечая, что "круизёры" больше подойдут для людей с невысоким ростом, а "эндуро" - для высоких людей. Обязательным в списке оборудования являются система стабилизации и ABS, которые помогут справиться с нештатной ситуацией в отсутствии должного опыта.

"Оптимальнее всего начать с управления мотоциклом средней мощности. Идеальный старт - современный мотоцикл объемом от 400 кубических сантиметров и обязательно с ABS. Например, вы можете рассмотреть модели KTM Duke 390, CFMoto, Bajaj Dominar 400 и китайские Voge", - говорит Потапенко.



Модели от BMW, Ducati или KTM мощностью под 100 л.с. тоже можно рассматривать к покупке, так как у них есть прогрессивные ассистенты и режимы управления.

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Эксперт напомнил, что новички легко могут упасть на дорогу, поэтому им следует взвесить все за и против покупки нового мотоцикла.