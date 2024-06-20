Страховщики рассказали, владельцы каких авто чаще обращаются за выплатами по ОСАГО

Чаще всего среди владельцев легковых автомобилей за выплатами по ОСАГО обращаются собственники Sollers Argo, LADA Granta, Sollers Atlant и УАЗ "Профи".

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Эксперты "Согласия" проанализировали данные о более чем 1 200 моделей транспортных средств, используемых как физическими, так и юридическими лицами (за исключением такси), за период с апреля 2023 года по апрель текущего года.

Частота ДТП с компактным грузовым автомобилем Sollers Argo составляет 22,9%. Это наиболее высокий показатель. Владельцам отечественных LADA Granta, особенно обладателям силовых агрегатов с 90 л.с., также стоит внимательно вести себя на дороге - по частоте случаев ДТП Granta расположилась на втором месте (15,2%).

Следующими в списке риска наступления страховых случаев идут сразу два 150-сильных автомобиля: Sollers Atlant с дизельным двигателем на 2,7 литра и отечественный УАЗ "Профи".

Как пояснили специалисты, большая часть из попавших в список автомобилей используются в основном юрлицами для городских перевозок различных грузов, активно задействованы в логистике и много часов находятся в движении. Часто эти транспортные средства попадают в мелкие ДТП, что отражается на статистике.

Конечно, данные одной страховой компании - не показатель. Все зависит от портфеля страховщика, то есть, сколько и каких машин он застраховал по ОСАГО. Однако в данном случае характерно, что в статистику вошли наиболее популярные модели.

Напомним, что Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортных средств. Изменения коснутся как постановки машин на госучет, так и случаев регистрации, связанных со сменой владельца автомобиля. В случае окончательного принятия законопроекта новые нормы вступят в силу 1 марта 2025 года. Данный законопроект не отменяет ОСАГО, управление автомобилем без действующего полиса по-прежнему будет запрещено законом.

Однако при таком подходе контроль за страхованием будет сильно сокращен. Пока камеры фотовидеофиксации нарушений не начнут выявлять незастрахованных прямо на дороге. В противном случае возможен очень нехороший вариант. Застрахованный попадает в аварию не по своей вине, а взыскать деньги на ремонт транспортного средства не может, поскольку второй участник не был застрахован. Гражданские иски в данном случае плохо работают, поскольку второй участник может оказаться гражданином другой страны и уехать на родину, не заплатив за ущерб ни копейки.

Отсутствие контроля за наличием полисов ОСАГО может вернуть на дорогу ситуацию 90-х годов, когда деньги из виновников выбивали далеко не законными методами.