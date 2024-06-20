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Авилон назвал четыре наиболее частых поломки вариатора автомобиля

Срок службы вариатора и риск его износа существенно варьируются в зависимости от конкретного автомобиля и стиля вождения. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. При этом есть несколько узлов, которые выходят из строя чаще всего.

В сервисе назвали четыре наиболее частых поломки вариатора
© Газета.Ru
«Среди наиболее распространенных неисправностей вариатора, утечка трансмиссионной жидкости, износ ремня, выход из строя конусных шкивов, повреждение подшипников», — перечислил Стрельбицкий.

Относительно легкие неисправности (такие, как небольшие утечки жидкости или износ ремня) в среднем появятся на пробеге от 50 до 150 тыс. км. Наиболее серьезные проблемы (отказ конусных шкивов или повреждение подшипников) возникают на пробеге от 100-150 тыс. км. И капитальный ремонт или замена вариатора обычно требуется на пробеге свыше 200 тыс. км.

Средний срок службы вариатора, при надлежащем обслуживании и бережной эксплуатации, в среднем составляет от 150 до 250 тыс. км., сказал эксперт.

Сократить срок службы данного типа трансмиссии способен стиль вождения: с резкими ускорениями, буксировкой тяжелых грузов, частая езда на повышенных скоростях, предупредил специалист.

Автоэксперт
Kia
Авилон