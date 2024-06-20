Эксперт предупредил о скором подорожании услуг в автосервисах

Требуется порядка 150 тысяч рабочих рук ежегодно, а из профильных учебных заведений выходят только по 50 тысяч работников в год. И те недостаточно квалифицированы — их приходится доучивать, говорят игроки отрасли. В итоге опытные механики просят все больше денег, что неизбежно скажется на конечной стоимости услуг для клиентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

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Привлекать работников в автосервисы приходится высокими зарплатами. «Топовые» специалисты тоже требуют больше денег, и если начальство не способно удовлетворить их аппетиты, они уходят. Ранее таким сотрудниками в среднем платили от 100 тысяч рублей, а теперь расценки доходят до 250 тысяч в месяц.

За нехватку кадров придется расплачиваться потребителям, сказал член правления союза и заместитель гендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов. На стоимость услуг влияет рост конкуренции в оплате труда, которая составляет 30−50 процентов от цены работ. Увеличение оклада на 20 процентов повысит конечную стоимость примерно на 10 процентов. Однако ситуация далека от критической: нехватка хороших специалистов была всегда, добавил Плисов.

В 2023 году стоимость обслуживания автомобилей увеличилась на 10−25 процентов. В этом году, учитывая проблемы с рабочими и колебания курсов валют, услуги станут еще дороже.

Ремонт ряда автомобилей уже сейчас обходится очень дорого, в том числе китайских. К примеру, средний чек на ремонт FAW составляет около 200 тысяч рублей, а максимальный в 2024 году — более 530 тысяч. Ремонт JAC может обойтись в 400 тысяч, Tank — в 230 тысяч.