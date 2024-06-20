Эксперт раскритиковал запрет междурядья для мотоциклов

Нынешнее законодательство в области передвижения транспортных средств по полосам не нуждается в дополнительном регулировании или исправлении. Об этом изданию Quto.ru сообщил глава объединения МотоРоссия Андрей Иванов, который также добавил, что сегодня любой двухколёсный транспорт является не игрушкой, а полноценным транспортным средством, который ещё и помогает бороться с пробками.

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«Мы регулярно сталкиваемся с тем, что представители законодательной и даже исполнительной власти выдвигают инициативы по дополнительному регулированию тех или иных аспектов дорожного движения. Законодательство, несомненно, должно совершенствоваться, и совершенствоваться постоянно, потому что фактически это живой организм, отвечающий на вызовы времени», — подчеркнул эксперт.



Однако он уточнил, что сегодня далеко не все сферы дорожного движения нуждаются в дополнительном «закручивании гаек». По его словам, сегодня на дворе XXI век, и водители автомобилей и мотоциклов в большинстве случаев научились безопасно передвигаться по одной дороге.

Кроме того, водители мотоциклов позволяют разгрузить перегруженные дороги и бороться с пробками, особенно в крупных городах. По его словам, в мегаполисах особенно важно развивать новые виды мобильного транспорта, а не бороться с ними.

«Нужно позволить людям садиться на мотоцикл, на двухколёсный транспорт, обеспечить возможность передвижения по городу на велосипеде, на средствах индивидуальной мобильности, сделать это максимально безопасным, а не выдавливать фактически единственный шанс объехать пробки и не тратить огромное количество времени за рулём автомобиля и посвятить это время семье», — считает Иванов.



По его словам, сокращение времени в пути положительно сказывается на демографической обстановке и помогает повысить рождаемость, так как люди могут проводить больше времени дома, с семьёй.