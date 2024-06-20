Как правильно отремонтировать скол на кузове

К ремонту мелких сколов, которые образуются на лакокрасочном покрытии кузова от прилетевших камешков, нужно нужно подходить тщательно. Иначе впоследствии это может привести к неприглядному виду автомобиля. Какой соблюдать регламент, рассказали эксперты автопортала Quto.

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Перед началом работ автомобиль нужно тщательно помыть. Краску лучше подобрать идеально подходящую по цвету, с помощью колориста, чтобы потом она не отличалась от фирменной заводской, когда последняя начнет выгорать.

Также нужно приобрести малярный скотч, абразив (по одному листу шкурок зерном 240, 320, 600 и 2000), антисиликон для обезжиривания, кислотный грунт, чтобы исключить появление ржавчины, грунт-наполнитель для подготовки поверхности, нетканые салфетки, лак и небольшую кисточку.

Начать лучше с ограждения рабочей области, которую нужно зашкурить (обычно хватает площади размером с коробок спичек). Края скола необходимо сгладить, "дно" вычистить последовательно шкуркой 240, 320 и 600. Проведите по поверхности пальцем - если все сделано качественно, она будет гладкой.

Далее участок обезжириваете и покрываете кислотным грунтом. После - обработка шкуркой 600 и нанесение грунта-наполнителя (можно брызнуть его в колпачок и потом намазать кистью в два слоя). Между слоями не забудьте про сушку.

В завершении нанесите краску. Учтите, что сначала она ляжет не идеально - нанесите второй и третий слои. Финал - покрытие лаком в два слоя. После нужно оставить машину на сутки, чтобы все хорошо просохло.

Завершающие штрихи - обработка "2000-й" шкуркой и полировка. Лучше всего приобрести на развес небольшую порцию состава 3М - ее хватит на обработку еще нескольких сколов.

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