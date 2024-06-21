На новую дорогу на юге России хотят потратить 174 миллиарда рублей

На юге России может появиться новая скоростная автодорога, которая свяжет курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Красная Поляна» в Краснодарском крае. Согласно отчёту госкомпании «Автодор» за 2023 год, строительство новой транспортной артерии оценивается в 173,9 млрд рублей.

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Отмечается, что оценка стоимости и целесообразности проекта была проведена в прошлом году. По предварительным данным, строительство будет реализовано при помощи механизма государственно-частного партнёрства.

Изначально было разработано несколько вариантов строительства, но по итогам анализа принято решение остановиться на проекте, предусматривающем строительство трассы протяжённостью 59,4 км, которая свяжет посёлок Дамхурц в Карачаево-Черкесии с Красной Поляной.

Предполагается, что трасса будет двухполосной, а на участке необходимо возведение трёх тоннелей в сумме на 14,3 км. По оценке, которая была проведена во II квартале прошлого года, строительство обойдётся в 173,9 млрд рублей, а появится новая дорога не ранее 2027 года.