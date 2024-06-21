Новый "Газель" e-NN начал перевозить пассажиров в Пулково

Перевозить пассажиров бизнес-класса в аэропорту Санкт-Петербурга начал 16-местный электромобиль на базе Газели, разработанный и переданный в воздушную гавань северной столицы компанией «Современные транспортные технологии».

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Сообщается, что модель разработана «с учётом современных требований к экологичности и экономичности», а в салоне есть всё необходимое для комфорта пассажиров: удобные кресла, климат-контроль и мультимедийный комплекс.

Производитель отмечает, что на одной зарядке модель способна проехать до 120 км, а пополнить запас энергии на станции быстрой зарядки до 80% можно за полчаса. Использовать машину можно при температуре от -25 до +40 градусов.

Отмечается, что основными преимуществами шаттла является полное отсутствие шума и выбросов в атмосферу, а также существенное снижение расходов на топливо по сравнению с дизельной и газовой версиями автомобиля.